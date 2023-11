Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida e Roberta si ritroveranno protagoniste di una nuova accesa lite in studio, al termine della quale entrambe finiranno in lacrime e si abbracceranno. Motivo del contendere gli attacchi di Ida che rimprovererà Roberta di essersi spesso inserita nelle sue relazioni.

Intanto Gemma sarà impegnata nella frequentazione con un nuovo cavaliere più giovane di lei di circa vent'anni. Nel frattempo Alessandro Vicinanza rientrerà a far parte del parterre del trono over e avrà modo di confrontarsi anche con la sua ex fidanzata Ida.

Ida e Roberta scoppiano in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Tra Ida e Roberta si riaccenderà la discussione in studio dopo che la tronista accuserà la sua rivale di infilarsi sempre nel rapporti degli altri, dato che questa volta ha creato zizzania nella frequentazione tra Manuela e Marco Antonio.

Accuse che Roberta rigetterà subito al mittente, ma Ida rincarerà la dose sostenendo che già in passato si era intromessa nel rapporto tra lei e Riccardo e anche in quello con Alessandro Vicinanza.

La discussione raggiungerà torni particolarmente accesi, al punto che Ida non riuscirà a trattenere le lacrime e inizierà a piangere in studio. Successivamente anche la dama napoletana del trono over, probabilmente per il nervosismo e la tensione accumulata in questo ultimo periodo, finirà in lacrime.

La lite tra le due terminerà con un abbraccio: questa volta sarà la tronista a porgere la mano nei confronti di Roberta.

Gemma conosce un cavaliere giovane

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova frequentazione che avrà come protagonista Gemma Galgani.

Nel corso delle ultime settimane la dama torinese è stata messa un po' in disparte rispetto al resto dei protagonisti del parterre over ma, nel corso dei nuovi appuntamenti, si ritroverà al centro delle dinamiche per la frequentazione con un nuovo cavaliere più giovane di lei.

Trattasi di un uomo sulla cinquantina d'anni, il quale ammetterà di essere interessato alla dama torinese e di voler approfondire la conoscenza anche fuori dallo studio.

Gemma, mai contraria alle nuove frequentazioni, deciderà di dare una chance al pretendente e provare a capire se c'è davvero un buon feeling.

Alessandro ritorna in studio, ma non per Ida

Tra i ritorni di spicco delle prossime puntate di questa stagione vi è quello di Alessandro Vicinanza. L'ex fidanzato di Ida Platano ritornerà a far parte del cast del trono over, pronto a rimettersi in gioco per cercare nuovamente la sua anima gemella.

Tra i due ex sarà inevitabile un confronto in studio sui motivi che li hanno portati a dirsi addio ma, Alessandro, preciserà di non essere ritornato per corteggiarla dato che intende voltare pagina.