Nella soap opera turca Terra Amara prossimamente Ali Rahmet Fekeli ucciderà un uomo chiamato Ercan, dopo averlo investito accidentalmente con la sua automobile. Inizialmente Cetin si assumerà la colpa dell’incidente finendo dietro le sbarre del carcere, ma verrà presto rilasciato quando Ali Rahmet si costituirà alla polizia dopo essere riuscito a ottenere la custodia del piccolo Kerem Alì.

Inoltre ci sarà l’arrivo a Cukurova di Cumali, un uomo che si rivelerà essere il padre biologico della piccola Uzum.

Murat vuole ottenere la custodia di Kerem Alì, Cetin si fa arrestare al posto di Fekeli

Mujgan non riuscirà a prendere servizio in una clinica pediatrica di Istanbul visto che morirà in un incidente aereo. A quel punto Fikret deciderà di non abbandonare il piccolo Kerem Alì rimasto orfano, ma conti con il fratello della defunta dottoressa Hekimoglu, Murat. L'uomo arriverà a Cukurova per ottenere la custodia del nipote Kerem Alì. Sarà così Fekeli vorrà andare parlare con l’avvocato dell’uomo per trovare un accordo, ma prorpio durante il tragitto investirà per errore un passante di nome Ercan.

A sorpresa Cetin si costituirà alla polizia al posto di Ali Rahmet, il quale avrà i sensi di colpa. L’anziano si sfogherà anche con Lutfiye e Fikret, facendogli sapere che Cetin è innocente: “Sono io il colpevole e andrò alla stazione di polizia per costituirmi”.

Dopo aver tentato di far cambiare idea allo zio, Fikret lo accompagnerà dal pubblico ministero. Nel contempo Gulten si lascerà andare alle lacrime, appena verrà a conoscenza dell’arresto del marito Cetin.

Nel frattempo l’avvocato di Murat Hekimoglu sarà disposto ad affidare Kerem Alì a Fekeli e Lutfiye in cambio di due milioni di lire turche.

Dopo aver stretto l’accordo con il legale, Ali Rahmet andrà a scagionare Cetin e si farà arrestare per l'incidente stradale che ha portato alla morte Ercan.

Saniye colpisce alla testa Cumali, Uzum difende il suo vero padre

Intanto a Cukurova arriverà Cumali, un nuovo dipendente assunto come bracciante alla tenuta Yaman grazie a Gaffur.

Poco dopo il suo arrivo Saniye colpirà alla testa il nuovo arrivato ferendolo gravemente al punto da fargli perdere i sensi, dopo averlo visto in atteggiamenti equivoci con la piccola Uzum. A difendere l’uomo sarà proprio la bambina, rivelando alla madre adottiva che si tratta del suo vero padre.

A quel punto Saniye e Gaffur temeranno che Cumali sia giunto in città per separarli da Uzum. L’uomo ben presto farà chiarezza ai genitori adottivi della bambina, sostenendo di essere sparito avendo trascorso qualche anno in prigione. Infine Cumali tra le lacrime convincerà Gaffur e Saniye a non mandarlo via da villa Yaman, dopo avergli assicurato di non voler portare via Uzum.