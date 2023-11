Non mancheranno gli intrighi nella quarta stagione della soap opera turca Terra Amara. Dalle anticipazioni si evince che la protagonista Zuleyha Altun correrà un grosso pericolo proprio quando il suo nuovo fidanzato Hakan Gumusoglu le chiederà di diventare sua moglie. La madre di Adnan e Leyla infatti finirà in ospedale e lotterà tra la vita e la morte dopo essere stata ferita gravemente alla testa da Vahap.

Fikret si fidanza con Betul, Zuleyha finisce in ospedale a causa di Vahap

Nei futuri episodi Fikret (Furkan Palali) si fidanzerà con Betul (İlayda Çevik) pur essendo ancora innamorato di Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Intanto Hakan (İbrahim Çelikkol) metterà fine alla propria collaborazione con Abdülkadir (Erkan Bektaş) e gli chiederà di lasciare Cukurova in cambio di molti soldi.

Nel contempo Vahap (Ergün Metin), il fratello di Abdülkadir, sarà sempre più ossessionato da Zuleyha al punto da introdursi più volte a villa Yaman per ottenere informazioni: in una circostanza l’uomo avrà anche un faccia a faccia con Gaffur (Bulent Polat) e non ci penserà due volte a ferirlo a una gamba.

Successivamente Hakan, dopo aver dichiarato il proprio amore ad Altun, farà un ulteriore passo nella loro relazione e le avanzerà una proposta di matrimonio durante una cena. Tale momento romantico però ben presto diventerà tragico: Zuleyha infatti verrà colpita alla testa da un proiettile sparato da Vahap, il quale si darà alla fuga appena si renderà conto della gravità della situazione.

Prima di portare la sua amata in ospedale Hakan le dirà: "Per favore, non morire. Devi sopravvivere”.

Altun viene operata d’urgenza, Fikret si scaglia contro Hakan

A questo punto Zuleyha verrà operata d’urgenza al cervello e i medici faranno di tutto per salvarle la vita: peraltro per qualche istante il suo cuore smetterà di anche battere, anche se ben presto Altun tornerà a dare dei segnali di vita e alla fine riuscirà a salvarsi.

Nel frattempo Hakan sarà convinto che Abdülkadir sia coinvolto con l’attentato alla sua amata, quindi vorrà trovare delle prove per incastrare il suo ex socio. Intanto Fikret punterà il dito contro Hakan, dicendogli che Zuleyha ha rischiato di morire per colpa sua.

Infine la vera identità di Hakan (che finora aveva detto di chiamarsi Mehemet Kara) sarà in procinto di venire alla luce quando le autorità sequestreranno un grosso deposito di armi a Esmira.