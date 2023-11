Come ogni anno il Fatto Quotidiano ha stilato la lista dei candidati a salire sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio per la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo: un elenco di 23 nomi, che prevede, per l’ultima annata con Amadeus come direttore artistico e selezionatore, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Annalisa, Angelina Mango, Arisa, Alessandra Amoroso e Patty Pravo pronte a sfidarsi in gara tra i Big.

Anche questa volta Andrea Conti e i suoi colleghi hanno raccolto indiscrezioni, voci di corridoio e indizi vari per preparare il loro elenco di nomi, sperando che si ripeta quanto già accaduto in passato, quando gran parte dei cantanti presenti nella lista è effettivamente stata scelta per la kermesse.

Va tenuto comunque presente che per presentare le candidature c’è ancora tempo fino al 27 novembre: sicuramente non mancheranno le sorprese dell’ultimo minuto.

I primi nomi che stanno circolando

Può sorprendere la presenza di una star del rock, Gianna Nannini, che non ha mai partecipato alla competizione, se non come autrice di “Colpo di fulmine”, il brano che portò Lola Ponce e Giò Di Tonno alla vittoria nell’edizione 2008, l’ultima condotta da Pippo Baudo. Un altro esordio che potrebbe fare rumore sarebbe quello di Alessandra Amoroso, che si sarebbe decisa dopo anni a partecipare.

Hanno invece calcato tante volte il palco dell’Ariston due regine della canzone italiana, pronte a tornare, come Patty Pravo e Fiorella Mannoia.

Sembrerebbe avercela fatta anche Arisa, che negli ultimi anni si era lamentata per non essere riuscita a entrare in gara, nonostante i brani proposti. Sarebbe pronta a sbarcare in Riviera anche Annalisa, forte dei tanti successi che l’hanno consacrata come una delle regine del Pop in Italia; mancherà invece la rivale Elodie, che si prende un anno di pausa dal festival, visti i tanti impegni con i live.

Sembrerebbe essere vicinissima a essere convocata da Amadeus anche un’altra giovane interprete che sta vivendo un periodo d’oro dopo Amici, come Angelina Mango.

Gli interpreti amatissimi dai più giovani

Negli scorsi anni Amadeus ha dimostrato una grande attenzione per la musica che i giovani ascoltano regolarmente, riuscendo a svecchiare le proposte del festival.

Questa operazione continuerebbe con l’inclusione tra i big di personaggi del mondo hip hop come Ghali e Geolier.

Tornerebbero all’Ariston, dopo i successi degli anni scorsi, anche Sangiovanni, Achille Lauro, Mr. Rain e Irama, mentre esordirebbero a Sanremo diversi nomi che siamo abituati a vedere in classifica come Alfa, Bresh e Matteo Paolillo, star di Mare Fuori, serie tv che ha per protagonista anche Clara, che gareggia tra i giovani, con ottime possibilità di arrivare tra i primi tre per i quali è previsto un posto tra i Big a febbraio.

Tanti graditi ritorni all’Ariston

La lista preparata dai giornalisti di Fq Magazine comprende anche due band: The Kolors, che potrebbero farsi rivedere a Sanremo, dopo il successo dell’estate con la loro Italodisco, e i Negramaro, pronti a festeggiare i vent’anni di carriera sbarcando sul palco che li vide esordire ed essere subito eliminati nel 2005 con Mentre tutto scorre.

Sarebbe quasi certo anche il ritorno all’Ariston di Biagio Antonacci.

Infine, diversi vincitori del passato sarebbero pronti a scendere in pista a Sanremo: Diodato, che ha trionfato nel 2020, ma non ha potuto cogliere appieno i frutti del successo a causa della pandemia scoppiata poco dopo il festival, Il Volo e Francesco Renga, accompagnato da Nek. Farebbe molto rumore, dopo 27 tentativi andati a vuoto, l’ammissione in gara dei Jalisse, ultima suggestione di questa lista di papabili.