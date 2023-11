Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 dicembre rivelano che Mujgan morirà, lasciando orfano il piccolo Kerem Ali. Devastato da quello che è successo alla sua amata, Fikret si deciderà a smettere con i suoi progetti vendicativi ai danni di Demir. Oltre a ciò, il nipote di Fekeli vorrà prendersi cura dell'unica cosa che Mujgan ha lasciato: il piccolo Kerem. Sarà così che Fikret chiederà allo zio di adottare ufficialmente il bambino, in modo che possa lasciargli tutti i suoi beni in futuro.

Intanto Zuleyha sarà molto lontana da Cukurova. La scoperta del tradimento del marito la spingerà a chiedere il divorzio dall'uomo, ma presto l'ex sarta si vedrà costretta a ritornare a casa.

Sarà una lettera minacciosa, mandata a Sevda, a riportare Zuleyha alla tenuta Yaman. In questa missiva qualcuno ricatterà le due donne dicendo di essere a conoscenza dell'omicidio avvenuto durante la rapina.

Demir caccia dalla tenuta Gulten e assume un investigatore

Attraverso un'immagine mostrata da Mujgan, Zuleyha verrà a scoprire del tradimento di suo marito con Umit. Sarà così che la donna prenderà i piccoli e lascerà Cukurova, determinata a trasferirsi a Cipro. Ignaro della partenza di sua moglie, Demir chiederà a Gulten dove sia finita, ma non riceverà alcuna risposta dalla donna e la caccerà dalla villa dopo averla aspramente rimproverata. Anche Sadi, d'accordo con Zuleyha, non rivelerà ciò che sa, anzi lo depisterà con delle false informazioni.

A questo punto Demir assumerà un investigatore affinché ritrovi sua moglie.

Mujgan muore e Kerem Ali diventa orfano

La notizia della morte di Mujgan, avvenuta a causa di un incidente aereo, sarà devastante per tutti i suoi cari. Sarà soprattutto Fikret a soffrire, in quanto si sentirà in colpa per aver rovinato il loro amore a causa del suo desiderio di vendetta verso la famiglia Yaman.

A questo punto l'uomo deporrà l'ascia di guerra con Demir e si dedicherà al futuro del piccolo Kerem Ali, arrivando a chiedere a Fekeli di adottare il bambino in modo da lasciargli tutta la sua eredità.

Intanto Sermin sembrerà giungere ad un punto di svolta riguardo al legame tra Sevda e Umit. Dopo aver trovato un documento in cui viene svelata la reale identità di Sevda (il cui vero nome è Fatma Odzen), la cugina di Demir riuscirà a capire che la donna non è altri che la madre biologica di Umit.

Sevda riceverà un biglietto anonimo in cui qualcuno la ricatterà riguardo l'omicidio commesso da Zuleyha per salvarle la vita la notte della rapina: in cambio del silenzio verrà richiesta una somma di denaro. Quando Zuleyha sarà informata dell'accaduto farà ritorno a Cukurova.

Sevda e Zuleyha denunciate per omicidio

Umit, frattanto, continuerà ad essere ossessionata da Demir. Pur avendola lasciata, la dottoressa Karhaman non avrà intenzione di farsi da parte e inizierà a perseguitare Yaman che la raggiungerà con l'intento di ucciderla e poi suicidarsi, ma grazie all'intervento di Zuleyha il peggio sarà evitato. Il giorno dopo l'ex sarta e Sevda scopriranno di essere state denunciate per omicidio e condotte in gendarmeria, ma saranno subito rilasciate in seguito alla mancanza di prove concrete.

Uzum chiederà a Saniye di perdonare Gaffur. Sarà così che tornerà il sereno tra i due coniugi. Betul, figlia di Sermin, giungerà a Cukurova presentandosi alla tenuta Yaman senza avvisare.