Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre con lo stop di Amici 23 per la consueta sosta natalizia.

Si arriverà anche alla fine del primo ciclo di appuntamenti con Ciao Darwin 9, lo show condotto da Paolo Bonolis che saluterà il pubblico venerdì 22 dicembre con la quinta e ultima puntata.

La messa in onda di Amici 23 sospesa a dicembre per la sosta di Natale

L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi anche quest'anno si fermerà per qualche settimana, così da permettere ai concorrenti di poter trascorrere il periodo delle feste in compagnia dei loro cari.

L'ultima puntata del 2023 prevista su Canale 5 sarà trasmessa domenica 17 dicembre, dopodiché il 24 e 31 dicembre non sono previsti nuovi appuntamenti.

In queste due giornate di festa, la trasmissione sarà sostituita da film natalizi in replica che occuperanno la prima parte del pomeriggio domenicale contro Domenica In condotta da Mara Venier, che sarà regolarmente in onda anche in queste giornate di festa.

Dal 18 dicembre in poi sarà sospesa anche la messa in onda del daytime del talent show subito dopo Uomini e donne.

Per rivedere in onda le puntate degli speciali domenicali e quelle del pomeridiano feriale bisognerà attendere gennaio 2024, quando riprenderà la consueta programmazione su Canale 5 in attesa dell'inizio del serale previsto in primavera.

Ciao Darwin si ferma nella programmazione di dicembre con l'ultima puntata

Dicembre sarà anche il mese in cui giungerà al termine l'appuntamento con Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, quest'anno suddiviso in due trance di puntate.

La prima terminerà venerdì 22 dicembre dopodiché bisognerà attendere la stagione primaverile per vedere i restanti cinque appuntamenti di questa nona edizione, che sono stati già registrati nei mesi precedenti.

Al posto di Ciao Darwin, da venerdì 29 dicembre saranno ritrasmesse le due serate evento che in questi ultimi anni Canale 5 ha dedicato al tre tenori de Il Volo.

Grande Fratello 2023 si sposta al sabato sera con la doppia puntata settimanale

La programmazione dell'ultimo mese dell'anno prevede dei cambiamenti anche per il Grande Fratello 2023 condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show tornerà ad avere la doppia puntata settimanale su Canale 5 e, oltre all'appuntamento del lunedì sera si aggiungerà quello inedito del sabato.

Dal 2 dicembre e, successivamente per tutto il mese, il reality show si ritroverà così a sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle, il varietà di successo trasmesso su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.