Alessandro Vicinanza ha rotto il silenzio su Ida Platano. L'ex cavaliere di Uomini e donne ha rivelato a Fanpage.it di essere stato lui a prendere la decisione di interrompere la relazione, poiché non si sentiva corrisposto e negli ultimi tempi 42enne non era più la stessa rispetto agli inizi. Inoltre Vicinanza ha sostenuto che Ida Platano non sarebbe mai stata realmente innamorata, altrimenti non avrebbe accettato di conoscere nuove persone dopo poche settimane dal loro addio.

La versione dell'ex cavaliere

In un'intervista Alessandro Vicinanza ha fatto chiarezza sull'addio con Ida Platano: "La decisione l’ho presa io, ma l'ho fatto perché non mi sentivo corrisposto".

Dal momento che vedeva Ida diversa nei suoi confronti, Alessandro ha compreso che non aveva più senso proseguire a stare insieme.

Poi Vicinanza ha affermato: "Mi preme smentire le indiscrezioni secondo le quali l’avrei tradita. Non è così. Ho sempre rispettato le mie compagne, sia con i sentimenti che con i gesti".

Vicinanza ha riferito di avere chiesto un incontro a Ida per il 21 o 22 ottobre per parlare di persona, ma che lei non avrebbe accettato, dunque la relazione è stata chiusa telefonicamente lo scorso 13 ottobre.

Alessandro Vicinanza non andrà a corteggiare la sua ex

Nell'intervista Alessandro Vicinanza ha detto che non tornerà nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare la sua ex fidanzata.

Poi ha spiegato: "Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario.

Invece non ha provato a farmi cambiare idea. Temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza".

Al momento Vicinanza vuole riprendere la quotidianità nella sua città natale, Salerno, perché stando con Ida Platano sente di avere messo tutto da parte, anche i suoi affetti.

In futuro spera di trovare una donna che quando lo guarda negli occhi non dubiti di lui e dei suoi reali sentimenti.

Ida Platano: il video di presentazione a U&D

Durante la registrazione del 7 novembre, intanto, è stata presentata sul trono di Uomini e donne Ida Platano, che ha detto di essere tornata single dopo 11 mesi di relazione.

Nel video di presentazione la donna ha ammesso che dall'esperienza sul trono di U&D spera di trovare un uomo che abbia voglia di creare un progetto a lungo termine con lei e spera di intraprendere una "storia che sia per sempre". Infine, parlando del rapporto speciale che ha con il figlio Samuele, Ida si è commossa.