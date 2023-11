La dottoressa Umit creerà molto problemi in Terra Amara e le sue vittime saranno Zuleyha e Demir. Decisa a non arrendersi dopo il rifiuto del suo ex amante, che resterà al fianco della moglie, farà di tutto per mandare a monte il loro matrimonio. In seguito a un incidente Umit verrà ricoverata in gravi condizioni in ospedale e quando si risveglierà dal coma mentirà a Sevda, dicendole che a ridurla in quelle condizioni è stato Demir.

La polizia arresterà Yaman, che finirà in prigione in attesa del processo. Sevda, però, sarà in prima linea per difendere Demir, finendo per pagare con la sua stessa vita questo affronto.

Terra amara anticipazioni nuove trame: Umit inganna Sevda

Umit e Fikret avranno un acceso scontro che finirà nel peggiore dei modi. Umit cadrà dalle scale e il suo complice si darà alla fuga, lasciandola esanime.

Umit verrà trovata appena in tempo prima che esali l'ultimo respiro e portata in ospedale, dove verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Al suo risveglio racconterà a Sevda che è stato Demir ad aggredirla: ''Yaman ha cercato di uccidermi e tu non mi credi'.

A quel punto la polizia sarà costretta a intervenire e Demir verrà accusato di aver aggredito Umit finendo in carcere in attesa del processo.

Si svolge il processo contro Demir che rischia l'ergastolo

L'avvocato di Demir non darà buone notizie a Zuleyha: Umit ha testimoniato contro di lui e si è detta certa che sia stato lui a ridurla in quelle condizioni.

Umit e Sevda avranno modo di confrontarsi in ospedale. Umit si sentirà tradita anche dalla madre, che ha sempre difeso Demir, nonostante sapesse quanto l'avesse fatta soffrire per aver preferito Zuleyha a lei.

A nulla serviranno le parole di Sevda, che dirà a Umit di aver agito in quel modo solo con il fine di proteggerla.

Umit caccia Sevda dalla sua stanza e giura vendetta

Umit non smetterà di rimproverare la madre, che non le ha creduto riguardo le accuse a Demir, che ora rischia di passare tutta la sua vita in prigione per una colpa non sua.

Non solo, Umit accuserà la madre di non esserci mai stata nel momento del bisogno e di non sostenerla, nonostante sapesse il dolore che le ha causato Yaman.

Anche se non a cuor leggero Sevda farà di tutto per difendere l'innocenza di Demir, certa che sia innocente.

Umit, furiosa con Sevda, la caccerà dalla stanza in cui è ricoverata ancora in condizioni critiche. Se non avrà il suo appoggio distruggerà con le sue mani Demir.