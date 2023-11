Non è passata neppure una settimana da quando Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino hanno lasciato insieme Uomini & Donne. Il 13 novembre il sito di Coming Soon ha pubblicato la prima intervista del cavaliere dopo l'addio al programma, una serie di dichiarazioni sull'esperienza nel Trono Over e sul diverso trattamento che avrebbe ricevuto rispetto a tutti gli altri componenti del cast. Laudicino ha anche confermato che la frequentazione con la donna procede bene.

La frecciatina di Maurizio dopo l'uscita di scena da U&D

Maurizio Laudicino non è più nel cast di U&D da qualche giorno, ovvero da quando ha deciso di seguire Elena dietro le quinte nel corso di una registrazione che si è svolta un paio di settimane fa.

Interpellato su questo colpo di scena l'imprenditore ha detto: "Non è stata una scelta calcolata. Lei mi ha sorpreso perché non mi aspettavo che uscisse in quel momento".

"La definirei un'esperienza forte e unica", ha aggiunto l'uomo prima di svelare quello che è il suo più grande rimpianto per come sono andate a finire le cose agli Elios. "Avrei voluto approfondire la conoscenza a metà strada, a Roma, sarebbe stato tutto più facile. Abbiamo dovuto accelerare la decisione di uscire e quindi ci siamo fatti carico di una frequentazione con mille problemi, in primis quello della distanza", ha dichiarato ancora l'ormai ex cavaliere del Trono Over.

L'avventura altalenante di Maurizio

"Non ho potuto fare il percorso come tutti gli altri, anche questo è un mio rimpianto", ha fatto sapere Maurizio a poche settimane dal suo ritiro da U&D.

Il cavaliere ha fatto accenno alle pressioni che avrebbe ricevuto sin dall'inizio dagli opinionisti, domande e "indagini" con le quali avrebbero cercato di metterlo in cattiva luce agli occhi del pubblico. "Io ho portato ciò che sono, lì è più funzionale gridare ma io non sono questo", ha aggiunto Laudicino in un'intervista che è stata diffusa in rete il 13 novembre.

L'imprenditore ha parlato molto dell'avventura nel dating-show e della sua frequentazione con Elena, mentre non ha fatto neppure un accenno a Gemma Galgani e alla conoscenza che ha monopolizzato intere puntate del dating-show per circa un mese.

Le precisazioni sul rapporto lontano da U&D

Che Maurizio ed Elena stanno ancora insieme dopo l'addio a U&D lo si era intuito anche dai contenuti che entrambi hanno postato sui social network da quando hanno lasciato lo studio.

Il cavaliere ha confermato che la frequentazione con Di Brino procede per il meglio, ma che è ancora presto per parlare di fidanzamento. "Ci stiamo conoscendo, siamo usciti 11 volte. Siamo compatibili ma non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, neanche agli opinionisti che non hanno mai creduto in questo rapporto", ha chiosato Laudicino.