Domenica 5 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni potrebbe arrivare un ex fidanzato di Claudia Lenti.

Al momento non è dato sapere in quali rapporti si trovi con la dama e come lei abbia preso la notizia del possibile arrivo di un suo ex.

Claudia ritroverebbe il suo ex

Lorenzo Pugnaloni ha annunciato alcuni spoiler relativi la registrazione di ieri. Stando a quanto riferito, la puntata è incentrata sul Trono Over e Claudia Lenti è stata una delle protagoniste. Scendendo nel dettaglio, Maria De Filippi ha fatto sapere alla dama che un suo ex fidanzato ha scritto alla redazione per poter partecipare nel parterre dei cavalieri.

Non è chiaro come abbia reagito Claudia, visto che al momento non è possibile sapere in quali rapporti sono rimasti i due ex.

Ipotesi triangolo amoroso: Claudia, Alessio e il suo ex

Con l'arrivo dell'ex fidanzato di Claudia Lenti potrebbe nascere un triangolo amoroso con il suo ex e Alessio Pilli Stella.

Attualmente infatti, Claudia sta conoscendo Alessio ma tutto procede a rilento per via delle tante incomprensioni. Nel momento in cui l'ex della dama sia ancora interessato potrebbe intromettersi nella frequentazione con il "rivale in amore". Al contrario, Claudia Lenti potrebbe nutrire una certa gelosia nel vedere il suo ex rapportarsi con un'altra donna. Inoltre lo stesso Alessio potrebbe essere infastidito dal passato della dama.

Tutti gli aggiornamenti: Gemma senza cavalieri, Brando non era in puntata

Durante la registrazione di ieri, è emerso che Claudia e Alessio hanno avuto un battibecco al centro dello studio. Tutto è partito da una discussione avuta dalla dama con Marco Viola, nella quale si è intromesso anche Alessio.

Per quanto riguarda il percorso di Gemma Galgani, la dama si è ritrovata senza spasimanti: Bruno non era presente alla registrazione.

Le ipotesi sono due: il cavaliere non ha fatto in tempo a raggiungere gli studi per la registrazione oppure ha abbandonato il programma.

Nel frattempo Roberta Di Padua invece ha eliminato un uomo che era arrivato in studio per conoscerla.

In merito al Trono Classico, dopo l'abbandono di Manuela Carriero non è ancora arrivato nessuna nuova tronista.

Durante l'ultima registrazione Brando non è entrato in studio, quindi non si è parlato del suo percorso. Cristian Forti invece era presente: nella puntata precedente è uscito con Valeria e Virginia [VIDEO] e ha baciato entrambe le corteggiatrici. Valentina era in studio ma non è dato sapere quale sia stata la reazione nel vedere Cristian baciare le altre ragazze.