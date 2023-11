Lunedì 13 novembre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne dove i telespettatori vedranno Gemma rimanere senza corteggiatori visto che anche il suo ultimo cavaliere Bruno sarà sparito dai radar. Spazio ad una nuova sfilata delle dame e a nuove discussioni tra Alessio e Claudia.

Gemma resta senza cavalieri: anche Bruno sparisce

Dopo l'abbandono di Maurizio ed Elena trasmesso su Canale 5 venerdì 10 novembre, Uomini e donne torna con nuove puntate a partire da lunedì 13 novembre. Quello che andrà in onda la prossima settimana fa riferimento principalmente alla registrazione dello scorso 5 novembre.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che Bruno, il cavaliere giunto nelle scorse puntate per Gemma, non sarà più presente in studio. Ciò sta a significare che la dama torinese rimarrà senza corteggiatori. Ennesima delusione per Gemma che comunque non si darà per vinta.

Un ex di Claudia ha chiesto di partecipare a U&D: spoiler 13-17 novembre

Nel corso di queste nuove puntate al centro dello studio ci saranno ancora una volta Alessio e Claudia. I due, tra alti e bassi, continueranno la loro frequentazione. Non mancheranno nuove discussioni tra loro, soprattutto quando Maria De Filippi riferirà che un ex fidanzato di Claudia ha chiamato la redazione per poter partecipare a Uomini e donne. Un vero e proprio colpo di scena che non farà piacere ad Alessio e che alimenterà le tensioni con Claudia.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli su questa persona. Non si sa neppure se lui e Claudia siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura oppure no.

Le dame tornano in passerella nelle nuove puntate di Uomini e donne

Sempre rimanendo al Trono Over le anticipazioni riferiscono che giungerà un cavaliere per Roberta Di Padua ma la dama deciderà di non tenerlo.

Spazio anche ad una nuova sfilata femminile, il tema non è stato reso noto. Bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli. Riguardo, invece, i percorsi dei tronisti i telespettatori vedranno le due esterne realizzate da Cristian. Il tronista uscirà con Valeria e Virginia e le bacerà entrambe.

L'altra corteggiatrice Valentina non prenderà bene la cosa. Per il momento in studio non giungerà nessuna nuova tronista. È solo questione di tempo, visto che nell'ultima registrazione del 7 novembre, a sorpresa, a salire sul Trono di Uomini e donne è stata Ida Platano. L'ex dama del Trono Over, dopo la rottura con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco in amore.