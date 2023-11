Jana Exposito passerà dei brutti momenti nelle prossime puntate de La Promessa. La domestica verrà mandata a servizio dai duchi De Los Infantes che la tratteranno come una schiava. Quando tornerà alla tenuta, Jana sarà in precarie condizioni, tanto che si temerà per la sua vita. Manuel capirà ben presto che è Jimena la responsabile di ciò che è accaduto alla domestica.

La vendetta di Jimena: spedisce Jana lontana da La Promessa

Brutte notizie in attivo per Jana Exposito. Dopo aver assistito inerme alle nozze del suo amato Manuel con Jimena, quest'ultima allontanerà Jana da La Promessa.

Userà come scusa il fatto che i suoi genitori hanno necessità di personale in più per accogliere un ospite. Per questo, dirà a Jana di partire immediatamente. La verità è che Jimena vorrà vendicarsi di Jana dopo aver scoperto che è stata la domestica, con l'aiuto di Catalina, a riparare l'aereo di Manuel. Quindi, le intenzioni della moglie di Manuel saranno tutt'altro che buone.

I Duchi De Los Infantes trattano Jana come una schiava

Scorrendo le anticipazioni della TV Soap, si viene infatti a sapere che Jana, durante la permanenza in casa dei duchi, verrà trattata al pari di una schiava. Verrà fatta lavorare anche nei campi, sotto il sole cocente e senza poter bere o mangiare. Per lei solo qualche goccio d'acqua e qualche tozzo di pane.

Questo avverrà su specifica richiesta di Jimena, che vorrà farla pagare cara alla domestica. In effetti, Jimena riuscirà nel suo intento, visto che le condizioni disumane in cui si troverà costretta a lavorare, porteranno Jana ad avere gravi conseguenze fisiche. Dopo qualche giorno, Jana tornerà a La Promessa esausta e piena di lividi.

La Promessa: Jana in pericolo di vita, Manuel accusa Jimena

Le condizioni di Jana faranno preoccupare tutti gli altri domestici e pure Manuel, visto che Jana avrà un malore proprio di fronte a lui. Jana comincerà ad avere anche seri problemi respiratori e questo aggraverà ulteriormente le sue già precarie condizioni di salute suscitando timore per la sua stessa vita.

Sarà in questo frangente che Manuel, pur non avendo ancora recuperato la memoria, sentirà di dover stare vicino alla domestica. Un comportamento che, ovviamente, manderà su tutte le furie la moglie. Sembra proprio che il matrimonio tra Manuel e Jimena sia partito con il piede sbagliato. Il loro rapporto sarà ancora più in crisi soprattutto quando Manuel si renderà conto che è stata Jimena a procurare il malore di Jana, convincendo i suoi genitori a trattarla come una schiava.