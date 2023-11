Nuovo incontro al centro studio tra Ida e i suoi aspiranti corteggiatori. Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 28 novembre, infatti, la tronista ha conosciuto quattro persone e ne ha tenuta solo una, Mario. Ad Ermes, in particolare, tornato tra i corteggiatori dopo la frequentazione finita male con Roberta, Platano ha detto che suo fratello l'ha cercata nel salone di parrucchieri dove lavora a Brescia e le ha parlato di lui.

La frecciatina all'ex cavaliere di U&D

Nell'attesa che il suo ex Alessandro Vicinanza rientri nel parterre di U&D, Ida continua il percorso da tronista.

È stato infatti mostrato al pubblico l'incontro che la parrucchiera ha avuto con quattro aspiranti pretendenti. Persone che hanno scritto alla redazione esclusivamente per lei.

Platano ha deciso di conoscere meglio Mario (uno speaker radiofonico di Napoli), mentre ha mandato a casa Francesco per la giovane età (28 anni) e Andrea per una questione estetica.

A proporsi alla 42enne è stato anche un ex cavaliere del Trono Over: Maria De Filippi ha informato i presenti che stava per scendere le scale un uomo che nel recente passato ha avuto a che fare con Roberta Di Padua, storica antagonista televisiva di Ida.

Il retroscena sul ragazzo che ha già partecipato a U&D Over

A circa un mese dal suo addio al parterre del Trono Over, dunque, Ermes è tornato in studio per proporsi come corteggiatore di Ida.

In un primo momento Roberta non ha commentato il cambio di rotta del ragazzo, anzi ha lasciato che fosse Platano ad esprimersi.

Dopo aver detto che non aveva intenzione di approfondire con l'ex cavaliere, la tronista ha raccontato un episodio che ha un po' messo in difficoltà l'uomo che era seduto davanti a lei.

"Tuo fratello è venuto in salone perché voleva conoscermi", ha fatto sapere la parrucchiera davanti alle telecamere.

La 42enne ha intuito che Ermes poteva avere un secondo fine ripresentandosi agli Elios dopo la chiusura con Di Padua, così gli ha chiesto con tono provocatorio: "Volete conoscermi tutti e due?".

Ida ha anche aggiunto che il fratello del 37enne le avrebbe parlato di lui quando è andata a trovarla sul suo posto di lavoro, come se volesse fargli una buona pubblicità, visto come si era conclusa la prima esperienza nel programma.

Attesa per la nuova registrazione di U&D

Roberta è intervenuta per punzecchiare Ermes su alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato ultimamente sul programma, che avrebbe descritto come un posto dove non verrebbe data a tutti la possibilità di esprimersi.

Il ragazzo non ha saputo controbattere ed è uscito dallo studio con Tina che gli diceva che aveva appena fatto una brutta figura, soprattutto con Ida.

Oggi, 28 novembre, il cast di U&D si ritroverà agli Elios per la seconda registrazione prevista per questa settimana e in serata trapeleranno le anticipazioni su tutto quello che accadrà tra dame e cavalieri, ma anche tra tronisti e corteggiatori.