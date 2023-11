Cambio programmazione per Terra Amara a partire dal prossimo 18 dicembre 2023, quando verrà sospeso l'appuntamento con le puntate serali su Canale 5.

La soap opera, cessando la messa in onda nella prestigiosa fascia del prime time, andrà avanti regolarmente in daytime dal lunedì al sabato alle 14.10 circa.

Cambio programmazione per Terra amara dal 18 dicembre: stop di sera

La programmazione della soap opera nella fascia serale terminerà domenica 17 dicembre con la messa in onda dell'ultimo appuntamento che andrà in onda dalle 21:30 alle 24:20 circa su Canale 5.

Dal 18 dicembre in poi l'appuntamento con la soap opera turca continuerà ad essere previsto nella fascia del primo pomeriggio.

Dal lunedì al venerdì saranno trasmesse puntate brevi della durata di trenta minuti: dalle 14:10 alle 14:45 circa, mentre al sabato pomeriggio andrà in onda la puntata extra-large di due ore.

La messa in onda della soap opera in prime time risulta sospeso il 24 e 31 dicembre, quando sulla rete ammiraglia del Biscione andranno in onda due concerti speciali.

La cantante Elisa sarà la protagonista della Vigilia di Natale, mentre Federica Panicucci condurrà la nuova edizione di Capodanno in musica nella serata del 31 con la partecipazione di svariati ospiti musicali.

La fuga di Demir dal carcere dopo le accuse di Umit

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera rivelano che si arriverà verso il gran finale della terza stagione: Demir si ritroverà costretto a scontare la sua pena dietro le sbarre dopo che Umit lo accuserà di aver cercato di ucciderla spingendola giù dalle scale [VIDEO].

Una accusa infondata, dato che il ricco imprenditore non ha mai messo in pericolo la vita della donna.

Dopo essere finito ingiustamente dietro le sbarre, l'uomo cercherà immediatamente una soluzione per dimostrare al più presto la sua totale innocenza.

Demir viene rapito dalla tenuta nel finale della terza stagione

Grazie all'aiuto di Fikret riuscirà poi ad evadere dal carcere e si recherà subito a villa Yaman, dove chiederà alla sua amata di prepararsi al più presto per mettersi in fuga da Cukurova assieme ai piccoli Adnan e Leyla.

Il progetto della coppia, però, non andrà in porto: dei banditi faranno irruzione all'interno della tenuta scatenando il terrore generale e prenderanno in ostaggio proprio il ricco Yaman.

L'imprenditore verrà portato via e da quel momento in poi si perderanno misteriosamente le tracce, al punto che nessuno saprà che fine abbia fatto. Per risolvere questo giallo bisognerà attendere la quarta stagione, quando il suo cadavere verrà ritrovato da un gruppo di operai all'interno di un capannone abbandonato.