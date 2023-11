Nelle puntate di Un posto al sole del 29 e 30 novembre al centro dell'attenzione finirà Rosa, la quale dovrà fare i conti con dei problemi economici. Anche per Damiano la situazione non si metterà per il meglio.

Quando Viola apprenderà che il suo amato è stato sospeso dal lavoro, affronterà Eugenio accusandolo di aver agito soltanto per ripicca personale e di non essere stato professionale.

Nel frattempo Ornella prenderà una drastica (e ignota) decisione sul suo futuro quando si verificherà l'ennesimo disagio in ospedale.

E mentre Alberto continuerà a complottare alle spalle della povera Clara, la quale rischia di perdere suo figlio Federico, la donna riceverà una misteriosa proposta da Eduardo che potrebbe cambiarle la vita.

Puntata del 29 novembre di Upas: Viola accusa il marito di aver ingiustamente punito Damiano

Nell'appuntamento di mercoledì 29 novembre di Un posto al sole arriverà una brutta notizia per Damiano. Dopo aver scelto di correre in aiuto del suo amico Eduardo, mettendo in secondo piano il suo dovere di poliziotto, Renda dovrà fare i conti con la dura presa di posizione del magistrato Nicotera. Quest'ultimo, infatti, preso dalla rabbia deciderà di sospendere Damiano dal lavoro.

Non passerà molto tempo prima che Viola venga a conoscenza dell'accaduto. Sarà così che la donna, convinta che la mossa del suo ex sia dipesa per lo più da una questione di ripicca personale, andrà a parlare con Eugenio. Tra i genitori di Antonio ci sarà uno scontro intenso.

Niko, nell'interesse del piccolo Federico, cercherà di far ragionare Clara e Alberto, ma le parole dell'avvocato cadranno nel vuoto.

Intanto Micaela deciderà di accettare la proposta di Filippo e farà un provino, in modo da poter affiancare Michele nella co-conduzione radiofonica.

Spoiler 30 novembre: Ornella alle prese con un nuovo disagio lavorativo

Dopo che Rosa avrà deciso di andare avanti con la sua vita, mettendo una "pietra sopra" il suo amore per Damiano Renda, dovrà fare i conti con dei nuovi ostacoli. Questa volta la donna avrà dei problemi economici da superare.

Per quanto riguarda Eduardo Sabbiese, farà una sorprendente proposta all'amata Clara, la quale potrebbe stravolgerle la vita.

Nel frattempo Alberto continuerà a portare avanti con ostinazione la sua volontà di togliere il piccolo Federico dalle cura della madre. Sarà così che l'avvocato Palladini tramerà contro Clara.

Ornella vivrà un nuovo disagio sul lavoro, che potrebbe condurla a prendere una drastica decisione riguardo il suo futuro.

Micaela, davanti ad un fallimento, penserà ad un modo per dimostrare a Michele e Filippo che sa essere tenace e inarrestabile.