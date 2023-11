L'appuntamento con Terra amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 13 novembre annunciano una novità importante. Gaffur, infatti, troverà nell'auto di Demir il braccialetto di Umit Kahraman e lo porterà alla villa. Zuleyha chiederà spiegazioni a suo marito, che le dirà di aver dato un passaggio alla dottoressa. In realtà, però, è stata Mujgan a lasciare il braccialetto nell'auto su richiesta di Umit, decisa a distruggere la coppia. A questo punto Demir e Sevda temeranno che le prossime mosse della dottoressa possano minare il matrimonio.

Il nuovo piano di Umit coinvolgerà Mujgan

Umit non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e nella puntata di Terra Amara di lunedì 13 novembre lo dimostrerà. La donna chiederà a Mujgan di lasciare nella macchina di Demir il braccialetto che lui le regalò come pegno d'amore durante il loro weekend romantico. La dottoressa non esiterà ad aiutare la sua amica e quando gli Yaman si recheranno al ranch per parlare di Fikret, lascerà il prezioso dono sul tappetino davanti al lato del passeggero, in modo che Zuleyha possa trovarlo più facilmente. Quando Demir e sua moglie si rimetteranno in auto per tornare a casa la signora Altun non farà caso al braccialetto, ma presto il gioiello arriverà ugualmente a casa Yaman.

Gaffur troverà il braccialetto di diamanti pensando che sia di Zuleyha

Le trame di Terra amara spiegano che Gaffur non potrà fare a meno di notare il braccialetto nell'auto di Demir. Il marito di Saniye si specchierà nei finestrini e all'improvviso vedrà qualcosa luccicare. Senza pensarci due volte l'uomo prenderà il prezioso gioiello di diamanti e lo porterà a Demir che in quel momento sarà in compagnia di Zuleyha e Sevda.

Gaffur dirà di aver trovato nella sua auto il bracciale, certo che si tratti di un oggetto appartenente a sua moglie. Demir e Sevda impallidiranno mentre Zuleyha lo osserverà attentamente e dirà che non è affatto suo. Yaman riuscirà a trovare una scusa, dicendo di aver dato un passaggio a Umit qualche giorno prima.

Trame puntata di lunedì 13 novembre: Sevda e Demir temeranno e prossime mosse di Umit

Demir e Sevda tremeranno nel vedere il braccialetto di Umit. I due, infatti, saranno certi che la dottoressa stia cercando in tutti i modi di far litigare Yaman e sua moglie e non avranno tutti i torti. Umit sarà più decisa che mai a rovinare il matrimonio del suo ex amante e non lo nasconderà. Zuleyha, invece, non avrà il minimo sospetto dell'infedeltà di suo marito, tanto che prenderà il braccialetto per ridarlo a Umit, quest' ultima e Mujgan noteranno la totale ingenuità nella donna, evidentemente convinta che tra suo marito e Umit ci sia solo un'amicizia.