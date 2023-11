Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci sarà il ritorno di Alessandro Vicinanza. L'ex di Ida Platano si accomoderà nel parterre del Trono Over e farà il suo primo ballo con Roberta Di Padua. Tutto ciò accadrà dopo che Ida e Roberta discuteranno pesantemente in studio per poi sancire la pace fra loro con un abbraccio.

Scintille tra Ida e Roberta, poi le due fanno pace

A breve su Canale 5 i telespettatori assisteranno a una lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Secondo quanto riportano le anticipazioni sulla registrazione del 15 novembre scorso, le due cominceranno a discutere a seguito della conoscenza tra Roberta e Marco Antonio.

La nuova tronista si intrometterà, accusando Roberta di volersi sempre mettere in mezzo a conoscenze già avviate. In particolare Ida ricorderà i precedenti nei quali Roberta si intromise nelle sue frequentazioni con Riccardo e Alessandro. La tensione sarà alle stelle, tanto che alla fine Roberta sarà in lacrime, forse per la tensione accumulata. A questo punto però succederà un qualcosa di imprevisto, visto che Ida andrà ad abbracciarla, sancendo di fatto la pace.

Alessandro torna al Trono Over e balla con Roberta Di Padua

Poco dopo a Uomini e donne farà il suo ritorno Alessandro Vicinanza. Il 40enne di Salerno non tornerà per corteggiare la sua ex fidanzata, ma si siederà nel parterre Over. Da quanto riportano le anticipazioni ci sarà un duro confronto tra lui e la tronista, durante il quale entrambi daranno la loro versione sulla loro recente rottura.

Poi Alessandro deciderà di fare il suo primo ballo con Roberta Di Padua. Non sarà una scelta fatta a caso, infatti sembrerà quasi un gesto provocatorio nei confronti di Ida.

Roberta non ha mai nascosto l'interesse per il giovane di Salerno e ora potrebbe avere l'occasione per riprendere la conoscenza con lui.

Vicinanza e il possibile avvicinamento a Roberta

Il ritorno di Alessandro Vicinanza è stato del tutto inatteso, visto che solo pochi giorni prima in un'intervista aveva fatto intendere che non sarebbe tornato nel dating di Maria De Filippi. O almeno che non lo avrebbe fatto per riconquistare la ex fidanzata.

In effetti l'uomo si è seduto nel parterre Over, pronto a dare un taglio al passato e a trovare la donna giusta per lui. A questo punto viene da chiedersi se sarà proprio Roberta la dama con cui vorrà iniziare un nuovo percorso o se preferirà guardarsi attorno con altre donne.