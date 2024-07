Le anticipazioni settimanali della soap Tv Endless Love relative alle puntate in onda dall'8 al 12 luglio 2024 rivelano che Emir si convincerà del fatto che Kemal abbia voluto ucciderlo sabotando la sua auto. In effetti Kozcouglu è la mogliei avranno un incidente stradale ma Kemal assicurerà al suo rivale di essere totalmente estraneo ai fatti. Intanto Zeynep riuscirà a fuggire dalla clinica in cui sarà stata portata da Tufan su ordine di Emir per abortire.

Nihan e Emir hanno un un incidente, lui convinto che qualcuno voglia ucciderlo

La nuova settimana di programmazione ripartirà dal momento in cui Emir e Nihan avranno un incidente d'auto mentre staranno tornando a casa dalla gita in campagna.

La macchina infatti sbanderà improvvisamente finendo contro un albero. Fortunatamente per i due protagonisti non ci saranno gravi conseguenze. Emir sarà convinto che qualcuno abbia sabotato di proposito la vettura per volerlo uccidere.

Nel frattempo Tufan, su ordine di Emir, porterà Zeynep in una clinica abortiva. La ragazza riuscirà però, a fuggire prima che sia troppo tardi grazie all'aiuto di Asu. Zeynep e l'amica incontreranno poi Kemal al quale Zeynep chiederà ospitalità per qualche giorno. La ragazza mentirà al fratello, dicendogli di voler una pausa da tutte le pressioni che sta subendo in famiglia soprattutto da Vildan.

Emir convinto che Kemal abbia voluto ucciderlo, Soydere smentisce

Dopo essere uscito praticamente illeso dall'incidente, Emir punterà il dito contro Kemal, convinto che sia stato lui a volerlo uccidere.

La sua tesi sembrerà essere supportata anche da un video in cui il veicolo di Soydere compare non lontano dal luogo dell'incidente. Kemal a questo punto, si vedrà costretto ad andare a parlare con Emir per mettere in chiaro le cose. Soydere assicurerà a Kozcuoğlu di essere totalmente innocente: non è lui il mandante del sabotaggio anche perché non userebbe mai certi sotterfugi per colpirlo.

Emir a questo punto, comincerà a pensare che il sabotaggio sia ooera del suo misterioso fratello. Tarik invece, vorra presentare Banu in famiglia ma la madre Fehime sarà contraria alla loro relazione. La donna sarà chiara con il figlio: non accetterà mai come nuora una donna che è stata amante di un uomo sposato. Ozan andrà a parlare con Zeynep, cercando di convincerla a tornare a casa, ma lei lo ne vorrà sapere.

Il punto su Endless Love

Per tutto il periodo estivo Endless Love andrà in onda solo in daytime dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10. Dallo scorso 29 giugno, Mediaset ha infatti sospeso le maxi puntate del sabato e della pomeriggio, sostituite dagli episodi inediti di My Home My Destiny e La Promessa.

La serie turca con Nihan e Kemal andrà in onda anche nel weekend in concomitanza con il ritorno a settembre di Verissimo.