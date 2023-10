Questo martedì 31 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini & Donne: il cast si è ritrovato in studio a 24 ore di distanza dalla puntata in cui un bacio tra Maurizio e Barbara durante la sfilata ha creato frizioni tra il cavaliere ed Elena. Le anticipazioni che ha dato il blog Isa&Chia fanno sapere che nel pomeriggio i due hanno lasciato insieme il programma dopo le pressanti critiche degli opinionisti soprattutto alla dama; sul fronte giovani. C'è stato spazio anche per il percorso di Brando e per i baci che ha dato sia a Beatriz che a Raffaella.

La coppia Maurizio-Elena ha detto addio alla trasmissione

Sono passate circa 24 ore dalla diffusione sul web delle anticipazioni della prima delle due registrazioni di U&D previste per questa settimana. Il cast del dating-show, infatti, si è ritrovato agli studi Elios sia lunedì 30 che martedì 31 ottobre per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto negli ultimi giorni lontano dai riflettori.

Ancora una volta si è parlato di Maurizio e della conoscenza che sta portando avanti con Elena da qualche tempo: nonostante abbiano avuto un battibecco dopo che lui ha accettato il bacio che Barbara gli ha dato nel corso della sfilata di una settimana fa, tra i due procede tutto per il meglio.

A non credere in questa relazione, però, è soprattutto Tina: l'opinionista non perde l'occasione per punzecchiare la dama quando sostiene di provare un forte interesse per l'ex di Gemma.

Stanca delle continue critiche che riceve sin da quando ha iniziato a uscire con Laudicino, Elena ha deciso di abbandonare il programma: la donna è uscita mentre le riprese erano ancora in corso e Maurizio le è andato dietro. Ad un certo punto, Maria De Filippi ha informato tutti i presenti del fatto che la coppia Maurizio-Elena ha detto addio alla trasmissione.

Continuano le conoscenze di Brando e di Cristian

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo l'addio di Manuela sono rimasti solo Brando e Cristian a cercare la persona giusta.

Se il romano si barcamena a fatica tra Virginia, Valentina e Valeria, il 22enne di Treviso sta cercando di capire chi tra Beatriz, Raffaella e Silvia fa più al caso suo.

D'Orsi, ad esempio, ha ripreso la conoscenza con il tronista dopo uno stop di qualche settimana: la corteggiatrice si era auto eliminata dopo aver visto una romantica esterna tra Ephrikian e una sua "rivale" in amore; inoltre il giovane ha commentato le uscite che ha fatto con le sue spasimanti e i baci che ha dato a entrambe.

Entrambi i giovani del cast del dating-show, comunque, sembrano ancora lontanissimi da una scelta o dall'avere una netta preferenza tra le ragazze che stanno frequentando sia dentro che fuori gli studi di Cinecittà.

Non c'è ancora nessuna tronista al posto di Manuela

Gli spettatori di U&D che in queste nuove registrazioni si aspettavano la presentazione della sostituta di Manuela, rimarranno delusi nello scoprire che la redazione non ha ancora scelto chi occuperà il trono che l giovane Carriero ha lasciato per mancanza di corteggiatori.

Alcuni fan sperano che ad affiancare Brando e Cristian sarà una delle concorrenti più amate dell'ultima edizione di Temptation Island, ovvero Francesca Sorrentino, ma per ora lei non sembra ancora intenzionata a fare quella telefonata che la inserirebbe di diritto nel cast giovane del dating-show. In particolare nelle scorse settimane era stata Maria De Filippi a dire alla ragazza che quando se la sentirà di fare la tronista, non dovrà fare altro che chiamare gli autori e comunicarglielo.