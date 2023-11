Il 6 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo blog, nel Trono Over Gemma Galgani ha ricevuto un "due di picche" da Silvio. Infatti la dama ha chiesto di ricominciare la loro frequentazione, ma lui ha risposto con un secco "no", inoltre l'uomo ha anche chiuso la conoscenza con una nuova dama arrivata nel programma per conoscerlo.

Durante la registrazione è stata effettuata anche la prima sfilata del parterre maschile, mentre nei giorni precedenti avevano sfilato in passerella le dame.

Trono Over: Gemma chiede a Silvio di uscire di nuovo insieme, ma lui risponde di 'no'

Gli spoiler riguardanti il Trono Over vedono Gemma Galgani come protagonista. La dama piemontese ha chiesto a Silvio Venturato di riprendere la conoscenza da dove erano rimasti, ma il cavaliere si è rifiutato. Inoltre ha anche deciso di chiudere la conoscenza con una dama che era arrivata nel dating show di Maria De Filippi per lui.

A questo punto Gemma potrebbe trovarsi senza cavalieri, visto che nella registrazione del 5 novembre in studio non era presente neanche Bruno. Non è chiaro se quest' ultimo non abbia fatto in tempo a raggiungere gli studi Mediaset a Roma oppure se abbia deciso di lasciare il programma.

In precedenza Gemma aveva già dovuto dire addio anche a Maurizio Laudicino, che successivamente ha iniziato a conoscere Elena: quando poi quest'ultima ha deciso di abbandonare il programma anche lui ha deciso di seguirla per conoscerla lontano dai riflettori.

Trono Classico: Cristian rimane con una corteggiatrice, Brando esce con Beatriz

Le anticipazioni sul Trono Classico dicono che Cristian Forti è rimasto solamente con una corteggiatrice. Tutto è partito dalla scelta del tronista romano di portare in esterna Valeria e Virginia. Nel momento in cui le ha baciate entrambe le due corteggiatrici hanno deciso di eliminarsi dal programma.

Di conseguenza è rimasta solamente Valentina a proseguire la conoscenza con lui.

L'altro tronista Brando ha invece deciso di portare in esterna Beatriz dopo i dissapori delle precedenti puntate: i due hanno discusso anche durante il loro appuntamento. Inoltre Brando ha deciso di uscire anche con Raffaella. Infine durante la registrazione il tronista ha saputo che è arrivata per lui un'altra corteggiatrice di nome Giulia e ha deciso di dare una possibilità.