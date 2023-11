Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre, Demir e Zuleyha vivranno dei momenti romantici in spiaggia. Nel frattempo Fekeli chiederà a Lutfiye di aiutarlo a placare l'ira di suo nipote Fikret e a dissuaderlo dalla vendetta contro Demir. Intanto Fikret confesserà il suo amore a Mujgan ma nasconderà ancora molte sofferenze, chiedendole di accettarlo per quello che è. Mentre Umit, desiderosa di vendetta, inizierà a complottare contro Yaman.

Fekeli vuole placare l'ira di Fikret contro Demir Yaman

Zuleyha e Demir si prepareranno ad affrontare la loro seconda luna di miele, questa realmente da coppia innamorata.

Nel frattempo Fekeli non potrà più ignorare la crescente ostilità di Fikret nei confronti di Demir. Pertanto, preoccupato per il futuro della famiglia e per il pericolo che una vendetta incombente potrebbe portare a tutti, si rivolgerà a Lutfiye con la preghiera di rimanere accanto a loro e di svolgere un ruolo cruciale nel tentativo di placare l'ira di Fikret. La donna accetterà la sfida, pur consapevole delle difficoltà che l'attenderanno.

Fikret si apre con Mujgan, Umit brama vendetta contro Demir

Nel frattempo, Fikret, prigioniero dei suoi sentimenti contrastanti e dei segreti che lo hanno tormentato per troppo tempo, deciderà di confessare il suo amore a Mujgan.

In particolare, il giovane aprirà la sua anima alla dottoressa, anche se le sue parole saranno incapaci di rivelare completamente le profonde ferite e le angosce che ha custodito dentro di sé. Pertanto la dottoressa Hekimoglu gli dirà di non essere più in grado di fidarsi di lui e soprattutto di non voler più vivere un amore che le provoca malessere.

Nel frattempo, ancora bramosa di vendetta e tormentata dal dolore per essere stata ingannata da Yaman e abbandonata dopo promesse vane, Umit tramerà di nascosto per attuare una vendetta crudele.

Demir e Zuleyha vivono dei momenti romantici

Nel frattempo, Demir e Zuleyha, finalmente liberi dalle ombre del passato e dai conflitti che li hanno tenuti lontani, si concederanno una romantica e spensierata passeggiata sulla spiaggia.

Infine Fikret, dopo aver condiviso i suoi sentimenti con Mujgan, la inviterà a riflettere profondamente sul loro amore. Inoltre le chiederà di accettare non solo il suo sentimento, ma anche le imperfezioni, le incertezze e le contraddizioni che lo caratterizzano.