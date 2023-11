In Terra Amara la morte di Sevda, almeno in un primo momento, sarà avvolta nel mistero. Morta per salvare Demir dalle grinfie di Ümit, sarà proprio lui a occuparsi di seppellire Sevda in un luogo segreto. Lo farà soprattutto per esaudire l'ultimo desiderio di colei che per lui è stata come una madre, visto che gli chiederà di impedire che Ümit finisca in carcere per il suo omicidio.

Sevda sacrifica la sua vita per salvare Demir

Sevda morirà per mano di Ümit e davanti agli occhi di Demir. Non se la sentirà che colui che per una vita è stato come un figlio muoia per mano della furia pazza, ossessiva e omicida della figlia.

Sevda si immolerà per Demir e prima di esalare l'ultimo respiro gli chiederà una cosa importante: deve proteggere Ümit da qualsiasi pericolo e non permetterle che finisca in prigione per il suo omicidio.

Demir manterrà la promessa, nonostante Ümit gliene abbia combinato di tutti i colori, ma Sevda ha dato la vita per lui e non si potrà tirare indietro.

Demir nasconde il corpo di Sevda nella macchina

Demir prenderà il corpo senza vita di Sevda e lo nasconderà nel bagagliaio della macchina. Solo successivamente si adopererà per cercare un luogo abbastanza nascosto in cui seppellirla. Rientrerà a casa e ovviamente non sarà facile nascondere la tristezza per ciò che è successo, ma ci riuscirà. Quella sera a casa ci saranno anche delle ospiti a cena Sermin e la figlia Betül, appena rientrata da Parigi dopo essersi laureata e anche con una separazione alle spalle.

Finita la cena Züleyha le accompagnerà fuori insieme al piccolo Adnan: in questo frangente avrà modo di passare davanti al garage e di vedere che dal cofano della macchina di Demir gocciola del sangue.

Demir seppellisce Sevda

Demir proverà in qualche modo a dissuadere Züleyha e ci riuscirà. La ragazza, anche se un po' sospettosa, tornerà a casa, mentre Demir si fermerà lì in garage.

Appena si renderà conto di essere da solo aprirà il cofano della macchina e vedrà il corpo di Sevda avvolto in una coperta. La situazione sarà emotivamente ingestibile, al punto che Demir inizierà a vomitare. Sarà veramente duro per lui tenersi questo enorme segreto dentro e soprattutto provvedere a seppellire colei che è stato per tanto tempo come una seconda madre.

Sarà proprio nell'oscurità della notte che Demir prenderà la macchina e si allontanerà in un luogo isolato per occuparsi della sepoltura di Sevda. In un campo inizierà a scavare una buca e seppellirà il corpo avvolto nella coperta. "Ti prego perdonami Sevda, non doveva finire così", dirà Demir singhiozzando, ma i suoi problemi non si risolveranno certamente così. Molto presto la polizia andrà a cercarlo alla villa proprio per arrestarlo per l'omicidio di Sevda.