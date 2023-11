Nella puntata di Un Posto al sole andata in onda venerdì 10 novembre, Marina ha parlato a Roberto del suo nuovo piano per eliminare Lara. Secondo le anticipazioni dal 13 al 17 novembre, la signora Giordano avrà intenzione di coinvolgere Gabriella, una sua vecchia conoscenza già in carcere per commettere l'omicidio in modo che lei e Ferri ne escano puliti. Ma chi è Gabriella Sebillo? Il personaggio è già comparso nella stagione 2020 ed è un'amica d'infanzia di Marina. La donna è nello stesso istituto penitenziario di Lara per aver tolto la vita a Sebastiano Rosato, lo zio di Fabrizio.

Anticipazioni settimanali: Marina e Roberto penseranno alla fine di Lara

Le prossime puntate di Un posto al sole vedranno al centro dei riflettori il piano di Marina per distruggere Lara. Roberto e sua moglie saranno d'accordo sul fatto che l'unica soluzione per sbarazzarsi della loro nemica sia un omicidio. Per poter realizzare il piano senza destare sospetti, però, avranno bisogno di una persona fidata e che possa avvicinarsi a Lara senza problemi. Nella puntata di venerdì 10 novembre, Marina ha spiegato che la persona giusta per il suo piano potrebbe essere Gabriella, la sua amica di infanzia responsabile dell'omicidio di Sebastiano Rosato, lo zio di Fabrizio. La donna, rinchiusa nello stesso istituto penitenziario di Lara, potrebbe avvicinarsi senza problemi a lei e per questo Marina proporrà a Roberto di coinvolgerla nel loro piano.

Chi è Gabriella Sebillo? L'amica d'infanzia di Marina aveva tolto la vita a Sebastiano Rosato

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 13 al 17 novembre vedranno il ritorno di Gabriella Sebillo, un personaggio già conosciuto dai fan più attenti. La donna, una vecchia amica d'infanzia di Marina, era ricomparsa a Napoli nel 2020 e all'inizio si era presentata con grande affetto, ma in realtà custodiva un passato oscuro.

Era stata Gabriella, infatti, ad aiutare la famiglia Rosato a coprire l'omicidio di cui era accusato ingiustamente Arturo, il padre di Marina. Nei tanti anni passati a ricattare Sebastiano, inoltre, Gabriella aveva covato un forte rancore per lui e suo nipote, tanto che in un impeto di rabbia aveva tolto la vita allo zio di Fabrizio.

A scoprire tutto è stata Marina che ha rischiato anche la sua vita, visto che la sua vecchia amica non ha esitato a puntare la sua arma contro di lei.

Roberto e sua moglie studieranno un piano senza rischiare in prima persona

Gabriella Sebillo sarà contattata da Marina da mettere a segno il suo obiettivo, ma la donna non sembrerà molto disponibile con la sua vecchia amica. Roberto, inoltre, inizierà a scartare l'idea di commissionare l'omicidio a Gabriella perché gli inquirenti potrebbero risalire a lui e a sua moglie. Ferri preferirà invece coinvolgere l'ex amica di Marina per scatenare le detenute contro Lara e fare in modo che una di loro faccia spontaneamente quello che loro hanno progettato.