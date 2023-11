Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma deciderà di gettarsi a capofitto in una nuova frequentazione con un cavaliere più giovane di lei di svariati anni. Infatti si tratta di un cinquantenne, mentre Galgani ha superato i 70 anni.

Spazio anche al ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, pronto a rimettersi in gioco nel parterre over.

Armando, invece, non prenderà parte alle nuove puntate del talk show e, al momento, non si conoscono i motivi della sua assenza in trasmissione.

Gemma conosce un cavaliere più giovane: anticipazioni Uomini e donne

Per Gemma Galgani arriverà il momento di iniziare un nuovo percorso dopo che per qualche settimana è stata messa in disparte per mancanza di nuovi pretendenti.

Durante l'ultima registrazione del talk show del 21 novembre, Gemma ha avuto modo di ricevere in studio un nuovo cavaliere che ha ammesso di essere interessato a lei e di voler approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Trattasi di un cavaliere decisamente più giovane della dama torinese: la sua età è di circa 50 anni, mentre Gemma ha ormai superato la soglia dei 70.

Anche questa volta, però, la dama del trono over ha scelto di non precludersi la possibilità di intraprendere questa nuova frequentazione e si è detta ben disposta a conoscere il nuovo cavaliere.

Alessandro ritorna in studio ma non vuole corteggiare Ida Platano

Nelle prossime puntate del talk show ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, ex fidanzato della tronista Ida Platano, con la quale ha vissuto una storia d'amore durata circa un anno.

I due si ritroveranno in trasmissione e avranno modo di confrontarsi ancora una volta su quanto è successo tra di loro e sui motivi che li hanno spinti a chiudere la loro frequentazione, nonostante a settembre avessero parlato della possibilità di andare a convivere.

Alessandro ha ribadito di non essere rientrato per corteggiare la tronista: il suo scopo è quello di rimettersi in gioco nel parterre del trono over e la sua presenza attirerà subito l'attenzione di Roberta Di Padua.

Armando Incarnato già assente in studio nelle prossime puntate

Tra gli assenti delle prossime puntate di U&D spicca il nome di Armando Incarnato.

Dopo essere rientrato in studio per rimettersi in gioco nel parterre degli over, il cavaliere non ha preso parte alle ultime registrazioni del talk sbow.

Ignari i motivi che si celano dietro a questa assenza: lui stesso sui social non ha proferito parola e, neppure in studio, Tina e Gianni hanno espresso commenti e pareri sul perché non avesse preso parte alle ultime registrazioni di questa stagione.