Maria De Filippi bacchetta Ida Platano nelle prossime puntate di Uomini e donne per i suoi battibecchi con Roberta Di Padua. Dopo essere stata uno dei volti del trono over per diversi anni, Ida si è rimessa in gioco come tronista del talk show pomeridiano di Canale 5 nel cast giovane, e presto avrà modo di rivedere anche la sua rivale Roberta. Quest' ultima proverà a ripartire da zero e a mettere da parte le incomprensioni del passato, ma Ida non accetterà le sue scuse. Sarà così che la conduttrice la rimprovererà.

Roberta Di Padua ammette di voler fare pace con Ida, ma lei rifiuta

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Ida avrà modo di rivedere in studio diversi compagni di viaggio con cui ha condiviso per anni il parterre del trono over, tra cui la sua amica Gemma Galgani.

Tra questi c'è anche Roberta Di Padua, con cui Ida non ha mai avuto un buon rapporto: in passato le due dame si sono ritrovate più volte ai ferri corti.

Roberta, dopo aver scoperto dell'arrivo di Ida sul trono, proverà a smorzare le tensioni del passato, chiedendole di mettere da parte le incomprensioni e le ostilità per provare a costruire un rapporto civile nello studio del talk show di Canale 5. Insomma, la dama napoletana farà un passo avanti importante nei confronti di Ida, che però invece non si dirà pronta ad accettare le sue scuse.

Maria De Filippi bacchetta Ida Platano per le tensioni con Roberta a U&D

Ida non vorrà fare pace con Roberta: al momento infatti ammetterà di non avere alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle il passato e le liti che ci sono state tra loro, tanto da scatenare la reazione contrariata della conduttrice.

Maria De Filippi non si farà problemi a bacchettare Ida per la sua presa di posizione nei confronti della dama napoletana, ritenendo esagerato il fatto che non riesca a dimenticare il passato.

Anche Gianni Sperti si schiererà dalla parte di Roberta, apprezzando la sua richiesta e puntando il dito contro la nuova tronista.

Le polemiche per Ida Platano scelta come nuova tronista

Le prossime puntate del talk show pomeridiano di Canale 5 sono attese dal pubblico per il debutto di Ida Platano come nuova tronista.

Terminata la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, nata proprio all'interno dello studio Mediaset, la donna ha scelto di riprovarci e di rimettersi in gioco per continuare a cercare la sua anima gemella sotto i riflettori televisivi.

La sua presenza sul trono non è passata inosservata e, prima ancora di vederla in azione, in tanti sui social hanno già polemizzato con la scelta di Maria De Filippi e della redazione, sostenendo che avrebbero dovuto dare spazio a volti nuovi anziché alle "solite facce".