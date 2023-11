La scelta di Clara di seguire Eduardo con suo figlio lontano da Napoli la spingerà a commettere un grave errore. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre non chiariscono di cosa si tratti di preciso ma, senza dubbio, ci saranno delle importanti conseguenze sulla sua vita. Alberto Palladini intanto andrà fuori controllo e si impegnerà a ritrovare Clara dopo che ha fatto perdere le sue tracce.

Intanto per Marina e Roberto torna l'incubo Lara, che sembra non dare loro pace nonostante gli innumerevoli tentativi di sbarazzarsi di lei.

Clara decide di seguire Eduardo ma commette un errore molto grave

Alberto Palladini non lascia in pace Clara, deciso a ottenere la custodia esclusiva del piccolo Federico. Intanto Eduardo è pronto a lasciare Napoli, non volendo finire in carcere dopo quanto accaduto a Rosa e Manuel. A quel punto, Clara sarà chiamata a fare una scelta dolorosa sul suo futuro che cambierà per sempre le cose. Del tutto inaspettatamente, partirà con Eduardo e Federico, senza sapere che Palladini si metterà presto sulle sue tracce, deciso a riportarla a casa e toglierle il figlio.

Alberto non perderà tempo a mettere in atto tutte le indagini del caso volte a scoprire dove si sia cacciata la sua ex compagna. Niko proverà come sempre a mediare, ma la furia di Alberto sarà incontenibile.

Lontano da Napoli e presa coscienza delle conseguenze della sua rischiosa decisione di seguire Eduardo, Clara si spingerà talmente oltre tanto da commettere un grave errore, che ancora non viene specificato dalle anticipazioni.

Torna l'incubo Lara per Marina e Roberto

Ferri e Marina non riescono a liberarsi di Lara e dovranno fare i conti con la sua ingombrante presenza per l'ennesima volta.

Ma c'è di più: verranno a sapere che Tra Ida e Diego c'è del tenero e non vorranno in alcun modo che nasca una relazione, mettendosi contro di loro. Con grande fatica, convinceranno la mamma di Tommy a partire per le vacanze di Natale.

Nel frattempo Niko si metterà nei panni di Alberto e capirà la sua angoscia nel non sapere dove si trovi Federico insieme a Clara e a Eduardo.

Deciderà così di dargli una mano. La stessa Clara ripenserà alla sua scelta e mediterà sul da farsi.

Alberto si scontra con Eugenio

Viola ha spezzato il cuore al marito Eugenio, che non si dà pace. Non è servito a molto sospendere Damiano, la rabbia e la frustrazione non sono di certo sparite. Pertanto Eugenio, a pezzi per la separazione, farà una proposta inaspettata alla collega Lucia.

Intanto Palladini continuerà a fare di tutto per ritrovare la ex compagna e riportarla a Napoli, sperando che al piccolo Federico non sia successo nulla. Non vedendo alcun risultato, Alberto avrà uno scontro con Eugenio.