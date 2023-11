Nell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 12 novembre, la conduttrice Silvia Toffanin ha avuto l'onore di intervistare la famosa cantante Cher. Nonostante non fosse presente fisicamente negli studi del programma, Cher è stata felice di connettersi attraverso una video chiamata, per condividere dettagli emozionanti sul suo nuovo album natalizio intitolato "Cher Christmas". Durante l'intervista, Cher ha rivelato di aver ricevuto numerose richieste nel corso degli anni, dalla sua casa discografica, di creare un album natalizio. Tuttavia, aveva sempre rifiutato tali proposte, poiché pensava che non fosse in grado di realizzare un album che rispecchiasse totalmente il suo stile unico, quello che lei definisce "Alla Cher": "Non sapevo come renderlo diverso da tutti gli altri.

Ora sono orgogliosa di questo album, volevo fare qualcosa di divertente".

Cher: 'Sono davvero orgogliosa di questo album'

Durante l'intervista a Verissimo, Cher ha confessato di aver accettato la sfida di realizzare un album natalizio, che rispecchiasse appieno la sua personalità artistica. "Cher Christmas" racchiude una selezione di brani natalizi interpretati con la voce potente e inconfondibile della cantante americana e duetti inediti. Cher ha raccontato, inoltre, di come abbia scelto personalmente le canzoni da includere nell'album, cercando di mescolare la tradizione natalizia con il suo stile unico e riconoscibile. La cantante americana ha sottolineato l'importanza che l'album assuma una dimensione universale, capace di toccare il cuore di persone di tutte le età e di ogni angolo del mondo: "Sono davvero orgogliosa di questo album, ho anche lavorato con persone fantastiche e penso che l'album sia divertente".

'Siamo partiti dal basso per poi risalire la china' racconta Cher

L'annuncio di "Cher Christmas" ha creato un grande entusiasmo tra i fan, che non vedevano l'ora di ascoltare la reinterpretazione "cheriana" dei classici natalizi. L'album è già disponibile, sia in formato fisico che digitale e le recensioni dei fan sono davvero molto positive: "Bellissimo album di un'artista che non delude mai.

Cher ci dona una voce senza tempo ed è capace di coinvolgere dalla prima all'ultima nota. Un album di Natale? No un album per tutti i giorni dell'anno! Grazie Cher", si può leggere nelle recensioni. Durante l'intervista, Cher ha parlato anche della sua infanzia e del fatto che quando era piccola era dislessica. Poi la cantante ha raccontato della sua famiglia e dei problemi economici avuti in passato e ha confessato: "Siamo partiti dal basso per poi risalire la china".

La cantante è fidanzata con Alexander

Durante l'intervista a Verissimo, Cher ha parlato anche dell'importante amicizia che l'ha legata per cinquant'anni alla cantante internazionale Tina Turner. Le due icone della musica hanno condiviso una lunga storia di connessione e supporto reciproco, che risale ai loro primi incontri nel mondo dello spettacolo. Cher ha raccontato con emozione dei momenti condivisi insieme a Tina, delle risate, delle avventure e delle sfide che hanno affrontato nel corso degli anni. La cantante ha sottolineato che Tina Turner è stata una grande fonte di ispirazione e un'importante guida nella sua carriera.

Cher ha poi svelato una notizia sorprendente riguardo alla sua vita personale e ha condiviso con grande gioia di essere fidanzata con un uomo di nome Alexander, più giovane di lei: "Oggi è il mio anniversario.

Sono felicemente fidanzata con Alexander". La cantante ha annunciato con orgoglio, che oggi 12 novembre era proprio il giorno del loro anniversario e ha mostrato un bellissimo anello che le era stato regalato per l'occasione dal suo fidanzato. Cher ha parlato con entusiasmo della sua relazione, descrivendo Alexander come una persona speciale che le ha portato grande felicità. Alla fine dell'intervista, Cher ha rivelato i suoi piani futuri, annunciando che andrà in tour per promuovere il suo nuovo album natalizio "Cher Christmas". La cantante ha dichiarato che il tour la porterà in giro per il mondo, permettendole di condividere la sua musica e l'atmosfera natalizia con tutti i suoi fan.