Nelle puntate attualmente in onda di Un posto al sole Silvia ha scoperto che Michele ha prestato dei soldi a Nunzio per salvare il Vulcano. Il gesto molto premuroso di Saviani ha mandato in confusione la sua ex moglie, che ha iniziato a rimuginare sulla loro relazione.

Si potrebbe intravedere la possibilità che i due possano tornare insieme, ma è davvero possibile? A seguire un'analisi dettagliata di questa vicenda.

Silvia ha scoperto che Michele l'ha aiutata

Michele (Alberto Rossi), rimanendo nell'ombra, ha prestato dei soldi a Nunzio (Vladimir Randazzo) per aiutare Silvia (Luisa Amatucci) a salvare il Vulcano.

Anche se le modalità con cui il giornalista ha voluto sostenere la sua ex moglie restano piuttosto contorte, c'è da dire che il fine era più che lodevole.

Deve averla pensata così anche Silvia, che è sembrata apprezzare molto il gesto carino di Saviani. Inoltre, dinanzi all'incitamento della sua amica Mariella (Antonella Prisco), la donna ha vacillato, ammettendo di provare ancora dei sentimenti verso il suo storico compagno.

Un posto al sole: c'è bisogno di coppie storiche

In un momento in cui Angela e Franco hanno praticamente abbandonato Upas, e Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) si sono separati, i tempi potrebbero essere maturi per ripristinare una coppia storica. A questo va aggiunto che il pubblico non ha mai accettato a pieno il personaggio di Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi).

Il bancario è indubbiamente un uomo gentile, ma non può reggere il confronto con un personaggio presente dalla prima puntata.

La storia d'amore tra Giancarlo e Silvia inizialmente era stata sostenuta da una buona narrazione, ma col passare del tempo gli sceneggiatori sembrano aver mollato la presa su questa coppia. Ormai il bancario viene ricordato solo per le sue gaffe, mentre Silvia sembra palesemente sempre meno convinta di questa relazione.

Il futuro di Silvia e Michele

Al momento non esistono anticipazioni ufficiali che parlino di un ritorno di fiamma tra Silvia e Michele, quindi si possono solo fare delle ipotesi. La sensazione, però, è che Silvia e Michele, a due anni esatti dalla loro rottura, possano effettivamente tornare insieme.

Il matrimonio imminente tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) potrebbe fungere da catalizzatore per un riunione della storica coppia.

Se, come previsto da molti, le nozze dovessero saltare cambierebbe poco. I due si ritroverebbero ad affrontare come una famiglia una situazione spinosa e questo non potrebbe fare altro che riavvicinarli.