Oggi, giovedì 14 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese fanno sapere che Lil Jolie ha affrontato e vinto la sfida che aveva in programma da una settimana. Nessun eliminato tra i titolari ma un nuovo ingresso proposto da Rudy Zerbi, un ragazzo di nome Malia. Giudici delle gare di canto e ballo sono stati Gerry Scotti e Veronica Peparini.

Il confronto con un talento esterno

Lil Jolie è stata messa in sfida dopo l'ultimo posto in classifica nella gara cover della scorsa puntata.

Chi ha seguito lo speciale di Amici di domenica 10 dicembre ricorderà che Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di cercare una sfidante per la titolare, visto che secondo lui avevo bisogno di uno scossone per riprendersi da una serie di risultati mediocri.

La cantante è andata in crisi quando ha realizzato che rischiava il posto per volere del suo stesso insegnante, ma ci ha pensato Maria De Filippi a farla ragione su quanto questo faccia a faccia potesse farle bene.

Oggi, giovedì 14 dicembre, Lil Jolie si è confrontata con un talento esterno e il verdetto del giudice è stato a suo favore: l'artista fa ancora parte del cast e trascorrerà le feste in casetta con gli altri componenti della classe.

Il gruppo ha accolto un nuovo allievo, un ragazzo di nome Malia.

Le gare di canto e ballo sono state giudicate rispettivamente da Gerry Scotti e Veronica Peparini.

Provvedimento per due alunni di Anna Pettinelli

I 18 titolari della scuola nel pomeriggio di oggi si sono presentati in studio a conclusione di una settimana molto movimentata.

Anna Pettinelli, ad esempio, ha deciso di punire Matthew e Ayle per aver "snobbato" il compito di squadra che avrebbero dovuto preparare assieme a Martina. In un primo momento l'insegnante ha scelto di esonerare entrambi i suoi allievi dalla gara inediti che si è svolta in questi giorni e che è stata giudicata da Max Brigante.

Questo provvedimento disciplinare, però, alla fine è stato dato solo ad Ayle: Matthew si è scusato con la professoressa e la sua punizione è cambiata (sveglia presto e più ore di studio con i vocal coach).

Anche Mida, Mew e Sarah sono stati rimproverati da Lorella per non aver portato a termine la prova corale: i tre cantanti non hanno potuto usare il cellulare per sette giorni.

La programmazione del talent show fino all'Epifania

La puntata di Amici che è stata registrata il 14 dicembre è l'ultima del 2023: gli speciali domenicali del talent show di Maria De Filippi andranno in vacanza e riprenderanno a gennaio.

I fan, però, potranno continuare a seguire le lezioni e i percorsi degli allievi fino a venerdì 22 dicembre, giorno in cui si concluderà la messa in onda dei daytime per quest'anno.

Al rientro dalla pausa, inoltre, i professori dovranno iniziare a pensare alla prossima fase: il serale debutterà su Canale 5 in primavera (probabilmente a metà marzo), quindi i mesi che verranno saranno decisivi per formare le squadre che si sfideranno in prima serata.