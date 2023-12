Holden assente al pranzo di Natale che si è svolto all'interno della scuola di Amici 23 prima della pausa del programma e sul web esplode il caos.

I fan del cantante, tra i volti più amati di questa edizione, non hanno esitato a puntare il dito contro la produzione del talent show sostenendo che sarebbe ingiusto il trattamento che gli starebbero riservando.

Holden, infatti, si è beccato un altro provvedimento da Zerbi, che ha scelto di punirlo dopo aver scoperto che ha usato Internet per navigare sui social e non per motivi didattici, come previsto dal regolamento.

Holden si becca un nuovo provvedimento da Zerbi ad Amici 23

La puntata del daytime di venerdì 22 dicembre è stata caratterizzata dal provvedimento di Zerbi nei confronti di Holden, dato che il prof non ha per niente gradito il comportamento del suo allievo dopo aver scoperto che ha infranto le regole della scuola.

Holden e Ayle hanno usato internet non per approfondire le lezioni e cercare nozioni di canto, bensì per navigare sui social.

Zerbi ha deciso di punirlo con un provvedimento: dovrà assistere alle lezioni dei suoi colleghi Mew e Petit.

"Mi si può dire tutto tranne che non lavoro", ha subito precisato il cantante dopo il provvedimento.

"Ho detto che devi avere un metodo di studio consono al comportamento che devi avere in questa scuola", ha replicato ancora Zerbi, che lo ha messo così a tacere.

I fan sbottano per l'assenza di Holden al pranzo di Natale

Subito dopo è stata trasmesso un video relativo al pranzo di Natale che gli allievi hanno organizzato in casetta in vista della pausa di due settimane che li attende.

A questo pranzo non ha preso parte Holden e la reazione dei fan non è stata dei migliori. In tanti sui social ritengono che la produzione lo starebbe "trattando male".

"Mostrare il pranzo dove lui non c'è... questa cosa si commenta da sola, fate ridere. State ottenendo l'effetto contrario del vostro affossamento", scrive un utente su X.

"Fanno pure il pranzo di Natale senza Holden a loro interessa solo mostrare clip in cui lo affossano", scrive un altro spettatore.

"Holden assente solo per far parlare del programma durante la pausa natalizia", sentenzia ancora qualcun altro.

Già in passato c'è stato un provvedimento contro Holden

Del resto non è la prima volta che Holden subisce provvedimenti del genere, dato che già in passato Zerbi aveva scelto di sospendergli la maglia perché aveva scoperto che Holden era uno di quelli che si dava poco da fare all'interno della casetta.

Holden però si era fatto perdonare impegnandosi nella pulizia della casetta e conquistando nuovamente la fiducia del suo prof.