Domenica 31 dicembre tutti gli allievi di Amici parteciperanno allo show di Canale 5 "Capodanno in musica", un programma che anche quest'anno sarà condotto da Federica Panicucci. I cantanti e i ballerini della scuola si esibiranno in piazza a Genova, e lì attenderanno l'arrivo del 2024. Felicità da parte dei fan che tra poche settimane potranno vedere i loro beniamini dal vivo in uno spettacolo che avrà luogo durante la pausa natalizia del talent-show.

Novità per i fan del talent-show

Domani, domenica 17 dicembre, andrà in onda la 13esima puntata di Amici, l'ultima prima delle vacanze di Natale.

I fan del talent-show, però, potranno continuare a seguire gli allievi fino a venerdì prossimo: il 22/12, infatti, si concluderanno anche i daytime di quest'anno.

Se la programmazione del format di Maria De Filippi è in stand-by fino a gennaio, tra qualche settimana i titolari della classe torneranno in tv: tutti i cantanti e i ballerini della scuola, infatti, saranno ospiti di "Capodanno in musica", lo show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Holden, Mida, Petit, Gaia, Sofia, Kumo e tutti gli altri talenti del cast si esibiranno sul palco che sarà allestito nella piazza principale di Genova, lo stesso sul quale attenderanno l'arrivo del 2024 assieme al pubblico presente e a quello a casa.

La programmazione per le feste

La presenza dei ragazzi di Amici tra gli ospiti di Capodanno in musica è stata confermata da un comunicato con il quale Mediaset ha ufficializzato il cast di quest'anno.

Ad esibirsi nel programma condotto da Federica Panicucci il 31 dicembre, infatti, saranno anche: Orietta Berti, Albano, Michele Bravi, Gaia, Ivana Spagna e tanti altri big della canzone italiana.

I fan del talent-show si aspettano che i cantanti eseguano i loro inediti (soprattutto le hit "Rossofuoco" e "Dimmi che non è un addio" di Mida e Holden) e che i ballerini li accompagnino con coreografie create ad hoc.

I provvedimenti di un anno fa

Da quando è stata ufficializzata la partecipazione degli allievi di Amici allo show in onda su Canale 5 il 31 dicembre, il pensiero di molti fan è andato a quello che è successo un anno fa nello stesso periodo.

Chi segue il talent-show da tempo, infatti, ricorderà sicuramente i severi provvedimenti che la produzione ha preso per quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate".

Sei alunni della scorsa edizione furono puniti con una sfida immediata per essersi resi protagonisti di un comportamento scorretto e sopra le righe che gli addetti ai lavori non hanno mai reso noto per tutelare i ragazzi e il programma stesso.

Per mesi si è vociferato che alcuni titolari avrebbero fatto un eccessivo uso di noce moscata la notte di Capodanno e che per questo si sarebbero sentiti male, ma mai nessuno ha confermato questa versione con ufficialità.