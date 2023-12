Mirko Brunetti ha rilasciato un'intervista a Verissimo ad una settimana dalla sua eliminazione dal GF. Interpellato su cosa intende fare sia con Perla che con Greta, il ragazzo ha spiegato di non voler tornare con la storica ex fidanzata ma nemmeno con la sua ultima fiamma. Per la prima volta dopo un lungo periodo di incertezza, inoltre, l'imprenditore ha chiarito di non amare più Rossetti e di voler mettere sé stesso al primo posto.

I chiarimenti dopo l'uscita dalla casa

Sabato 16 dicembre è stata trasmessa in tv la prima intervista che Mirko ha rilasciato dopo l'eliminazione dal GF.

Silvia Toffanin ha cercato di indagare sui reali sentimenti di Brunetti, da mesi confuso tra la relazione di oltre 5 anni con Perla e quella breve ma intensa con Greta.

Questa sera il giovane rientrerà nella casa per un confronto definitivo con Rossetti, ma già a Verissimo ha anticipato parte di quello che dirà alla sua ultima ex fidanzata.

"Facciamo vite diverse. Quando sono uscito ho visto molte cose che non mi sono piaciute. Ha usato male i social, io una storia la vivo diversamente", ha fatto sapere l'ex concorrente del reality-show nel salotto di Canale 5 a poche ore dal suo ritorno tra le mura di Cinecittà.

Le teorie di Greta sul faccia a faccia

Sempre nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo a pochi giorni dal suo addio al GF, Mirko ha confermato quanto ha detto a Perla lunedì scorso: la loro storia d'amore è stata bellissima, per lei proverà sempre un grande affetto ma non intende tornarci insieme.

La risposta più spiazzante che Brunetti ha dato a Toffanin, però, è quella alla seguente domanda: "Sei ancora innamorato di Greta?".

"No", ha precisato l'ormai ex concorrente del reality Mediaset.

"Vuoi tornare con Perla?", ha domandato ancora la presentatrice di Canale 5 nella speranza di fare chiarezza una volta per tutte sul triangolo che da mesi appassiona il pubblico.

Anche in questo caso Mirko ha risposto negativamente e ha ripetuto che vuole mettere sé stesso al primo posto.

Queste parole sono quelle che il giovane dovrebbe usare anche stasera nel faccia a faccia che avrà con la sua ultima ex all'interno della casa.

In questi giorni Greta ha detto che sarebbe pronta a ritirarsi dal GF per amore di Brunetti, ma lui non sembra voler riaprire la relazione che è nata a Temptation Island l'estate scorsa.

La risposta alle frecciatine della 'suocera'

Silvia Toffanin ha mostrato a Mirko un estratto delle pungenti frecciatine che la mamma di Greta gli ha lanciato negli ultimi giorni, in primis quelle sul figlio che avrebbe voluto dall'ormai ex fidanzata a pochi mesi dall'inizio della relazione.

"A questo preferisco non rispondere, ti dico solo che mi dispiace per Greta", ha fatto sapere Brunetti.

La signora Marcella si è esposta più volte in questo periodo per criticare l'ex compagno di sua figlia, smentendo quanto ha detto sul desiderio che avrebbe avuto di mettere su famiglia con una ragazza appena conosciuta.

Il triangolo che è nato nell'ultima edizione di Temptation Island, e che si è protratto per mesi anche nella casa del GF, dal 16 dicembre dovrebbe essere solo un ricordo: Mirko ha detto a Verissimo di non voler tornare con Perla e di non amare più Greta.

Come sono andate le cose nella casa, il riepilogo

Eppure quanto accaduto tra Brunetti e le sue ex in casa smentirebbe almeno in parte la 'ricostruzione sentimentale' che lui ha fatto oggi. Si perchè prima che la Rossetti entrasse in casa, lui e la sua ex, Perla Vatiero, si stavano parecchio riavvicinando andando anche una sera a dormire insieme: sebbene non sia accaduto nulla di fisico, ai più pareva chiaro come stesso piano piano riaffiorando qualcosa. Qualsiasi cosa fosse è però sfumata al momento dell'ingresso in casa di Greta, verso la quale, almeno nelle immediate vicinanze del suo arrivo, Mirko ha confessato di avere ancora un sentimento ma di non volersi avvicinare nuovamente a lei per orgoglio.

La situazione di impasse che si è venuta a creare, con Perla a soffrire parecchio davanti alle nuove resistenze dell'ex compagno che sotto lo stesso tetto delle sue due ex ha deciso di non alimentare l'avvicinamento che stava portando avanti verso la Vatiero, è stata spezzata dal pubblico che ha decretato l'eliminazione di Brunetti che oggi si professa libero da qualsiasi sentimento per entrambe le ragazze. Forse e molto più semplicemente, il ragazzo ha vissuto delle tempeste emozionali molto forti nel vivere 24 ore al giorno con due ragazze che erano fidanzate con lui mentre oggi, fuori dalla casa e con mente più lucida, ha compreso di non volersi più legare a nessuna delle due.