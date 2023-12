Nelle attuali puntate americane di Beautiful, in programma tra circa un anno anche sui teleschermi di Canale 5, l'attenzione sarà focalizzata su Ridge che sarà chiamato a prendere una difficile decisione. Lo stilista infatti darà il consenso a Finn e Bridget di sottoporre suo padre Eric Forrester a una cura sperimentale per provare a salvarlo dopo che le sue condizioni peggioreranno sempre di più.

Ridge accetta di sottoporre il padre a una cura sperimentale

Ridge (Thorsten Kaye) sarà alle prese con una decisione difficile da prendere in merito a Eric, da tempo in gravi condizioni di salute.

L'uomo infatti accetterà di sottoporre il padre a un trattamento sperimentale.

Finn infatti informerà Ridge che esiste una cura che potrebbe salvare Eric. Un'iniziativa in cui il dottore potrà contare sull'appoggio di Bridget, che convincerà Ridge dei possibili benefici che essa può avere sul capostipite dei Forrester. Alla fine lo stilista darà il permesso ai medici di provare un ultimo tentativo per salvare suo padre. Sarà in questo frangente che Finn (Tanner Novlan) e Bridget chiederanno l'aiuto del dottor Martin.

Eric sottoposto a un trapianto

Rj, Luna e Zende faranno una conversazione con dipendente di nome James, il quale chiederà ai tre ragazzi informazioni su quello che sta succedendo a Eric, dopo la diffusione della notizia sulle sue gravi condizioni di salute alla Forrester Creations.

Il nuovo arrivato a questo punto offrirà tutto il proprio appoggio alla famiglia dopo aver augurato ad Eric di rimettersi.

In ospedale, nel frattempo, il capostipite dei Forrester verrà sottoposto a un trapianto che potrebbe salvargli la vita. Per questo motivo, tutti i suoi cari spereranno che la cura abbia l'effetto sperato e che possa tornare presto a casa.

Ipotesi successive: Eric può salvarsi

La salute di Eric è la storyline principale delle attuali puntate americane di Beautiful. L'uomo è ricoverato in ospedale dopo aver accusato un nuovo malore in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Per questo motivo, Ridge ha accettato di sottoporre suo padre a un trattamento sperimentale proposto da Bridget e Finn.

Secondo alcune ipotesi sul futuro della soap opera non è da escludere un "miracolo di Natale": Eric potrebbe quindi reagire bene alla cura e tornare a casa, per la gioia di tutti i suoi familiari. Occorre precisare che si tratta comunque solo di ipotesi e non di anticipazioni ufficiali.