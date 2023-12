Domenica 3 dicembre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, quella che ha visto l'eliminazione dalla scuola del cantante Holy Francisco. A fronte dell'ennesimo ultimo posto nella gara cover, infatti, Anna Pettinelli ha deciso di mandare via l'allievo, scatenando le critiche di Rudy Zerbi. Secondo il professore la collega non si sarebbe prodigata abbastanza per aiutare il giovane della sua squadra in una settimana così difficile e decisiva per il suo percorso nel talent-show.

Un altro talento lascia la classe di Amici

Lo speciale di Amici che sarà proposto al pubblico di Canale 5 domani, domenica 3 dicembre, è stato l'ultimo per un allievo che era nella scuola dall'inizio dell'edizione 2023/2024.

Le anticipazioni che circolano in rete da giovedì 30 novembre, fanno sapere che i giudici Beppe Vessicchio e Nek hanno ascoltato le cover di tutti i cantanti della classe e hanno assegnato dei voti che sono serviti per stilare una classifica decisiva.

Mew, Sarah e Lil Jolie sul podio degli esperti mentre Holy Francisco fanalino di coda con l'interpretazione del brano "La canzone dell'amore perduto".

Quest'ultimo posto è costato al ragazzo l'eliminazione definitiva dal programma: Anna Pettinelli aveva già avvisato l'alunno che se non fosse riuscito a convincere i giurati salendo un po' in classifica, lei l'avrebbe mandato a casa e così è stato.

Il team capitanato dalla speaker radiofonica, dunque, ha perso un suo componente e la prossima settimana rischia di dover dire addio anche ad un'altra persona.

Una sfida vinta e una in arrivo ad Amici

Con l'eliminazione di Holy Francisco, infatti, Ayle è scivolato all'ultimo posto (era penultimo con i voti dei giudici) ed è finito in sfida: la prossima settimana il cantante dovrà confrontarsi con un talento esterno e batterlo se vorrà rimanere nella scuola di Amici.

A proposito di sfide, il 3 dicembre andrà in onda quella di Nicholas: le anticipazioni del web fanno sapere che il titolare del team Todaro si è esibito davanti a Nancy Berti ed è riuscito a convincerla più dello sfidante Michele.

Un altro alunno della classe che nella 12esima puntata rischia il posto è Dustin: la maestra Celentano gli ha sospeso la maglia dopo avergli dato un 4 come voto ad un compito voluto da Emanuel Lo.

Tensioni tra gli insegnanti di Amici

Nel corso dell'undicesimo speciale di Amici ci sono stati diversi battibecchi tra i professori: Rudy e Anna hanno litigato in due occasioni, come ad esempio dopo l'eliminazione di Holy Francisco.

Zerbi è andato contro la collega sostenendo che non avrebbe fatto abbastanza per aiutare il ragazzo durante la settimana, lasciandolo solo nella scelta del brano con il quale si è giocato il posto nella gara cover.

Tra i due docenti di canto, però, sono state scintille anche dopo l'esibizione di Matthew: Pettinelli ha difeso il giovane dalle frecciatine di Rudy, suo ex insegnante che l'ha descritto come un buon giocatore di scacchi.

Nella commissione di ballo, invece, la maestra Celentano ha discusso sia con Emanuel Lo per Dustin che con Raimondo Todaro per le correzioni che non farebbe a Nicholas.