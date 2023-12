Nelle nuove puntate di Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) in onda su Canale 5 la scomparsa di Demir sarà al centro delle trame. Tutto inizierà quando Yaman scapperà dalla prigione dopo essere stato accusato della morte di Sevda. Zuleyha lo aspetterà per fuggire insieme a lui ma alla villa arriveranno degli uomini armati pronti a fare un assalto. Di Demir non ci sarà più traccia e Fusun dirà a Betul e Sermin che, qualora non tornasse, sarà certo che Zuleyha sposi Fikret. Le cose saranno però più complicate del previsto.

La rabbia di Betul nei confronti di Zuleyha aumenterà ancora di più nel vederla accanto a Fikret, del quale si è perdutamente innamorata.

Nel frattempo, Hakan sarà determinato a diventare il signore di tutta Cukurova, con la speranza di conquistare anche il cuore di Altun.

La scomparsa di Demir e l'agonia di Zuleyha

Nei nuovi episodi di Terra amara in onda su Canale 5 saranno dei cacciatori a trovare il corpo di Sevda sepolto da Demir. Le indagini della polizia inizieranno immediatamente e ogni indizio porterà proprio a Yaman, nonostante la vera colpevole sia Umit. Demir verrà arrestato per l'ennesima volta ma riuscirà a scappare e raggiungere Zuleyha, che lo attende per fuggire lontano da Cukurova. Il loro piano però fallirà miseramente, dopo che alcuni uomini assaliranno la villa.

Demir sparirà nel nulla e le dinamiche alla villa cambieranno inevitabilmente.

Fikret, con il quale Demir avrà fatto in tempo a fare pace e riconoscere come fratello, si legherà molto ad Altun, tanto che Fusun dirà a Sermin e Betul: “Zuleyha e Fikret formano un'ottima coppia. Se Demir non torna, Fikret sposerà Zuleyha.”

Tutto ciò scatenerà la gelosia di Betul, innamorata di Fikret. Ora, oltre a vedere Zuleyha come nemica da distruggere, sarà per lei la peggiore rivale in amore.

Nel frattempo, Hakan inizierà ad assumere uomini al suo servizio. Il suo obiettivo è quello di diventare il proprietario di Cukurova.

La follia di Hakan e il misterioso regalo di Zuleyha

Kadir, complice di Hakan, non avrà alcun dubbio: “Ci terremo le terre di tutte queste persone. Cukurova sarà nostra. E tu, avrai il cuore di Zuleyha''.

Mentre Hakan sarà impegnato a fantasticare sulla sua nuova vita accanto a Zuleyha, arriverà alla villa un pacco misterioso con una lettera. Al suo interno, c'è l'anello di Demir, un segnale che Altun interpreterà erroneamente come speranza di poter riabbracciare suo marito.

Dove si trova Çukurova di Terra Amara?

La soap opera turca di grande successo in onda su Canale 5 è ambientata in quel di Çukurova, una grande pianura che si trova nella Turchia meridionale, nello specifico nella regione della Cilicia.