In Terra Amara il passato sentimentale burrascoso di Demir irromperà come un fulmine a ciel sereno nella vita di Züleyha. Due donne, Selma e Ayten, le racconteranno di quanto sia stato spietato con il suo primo amore, Hülya. Con lei non ha mantenuto la promessa di matrimonio che le aveva fatto e il tutto per sposare un'altra donna, Filiz. A quanto pare Hülya dalla disperazione ha provato anche a togliersi la vita.

Due donne irrompono negli uffici della Holding Yaman

Züleyha riceverà delle strane visite nell'ufficio della Holding Yaman. Due donne avranno bisogno di vederla urgentemente, ma la segretaria sarà chiara: la signora non riceve senza appuntamento e in più a breve ha anche un riunione.

Le due donne, però, non sembreranno disposte ad accettare un no, così faranno le prepotenti con la povera segretaria.

Züleyha sentirà il chiacchiericcio, uscirà fuori e le donne si presenteranno: si chiamano Selma e Ayten e hanno qualcosa di importante da dirle. Züleyha le inviterà a prendere appuntamento, ma ci sarà qualcosa che la destabilizzerà: una delle due, infatti, dirà che la cosa riguarda Demir.

Il passato sentimentale di Demir

Züleyha le farà accomodare nel suo ufficio, il fatto che la cosa riguardi Demir per lei sarà di estrema importanza, visto che ormai non ha più sue notizie da settimane. Sarà così che Selma e Ayten inizieranno a raccontare una storia. Demir prima di Züleyha ha avuto un'altra moglie, Filiz, ma a quanto pare l'uomo ha avuto un passato amoroso ancor prima della ex moglie.

È stato con una certa Hülya, la sorella di Hakan Gümüşoğlu, con cui Demir aveva fondato un'azienda a Mersin. La ragazza era innamorata persa di Demir, ma i due tenevano nascosta la loro relazione a Hakan. Il tutto è durato fino a quando Demir l'ha lasciata, anche le se aveva promesso che l'avrebbe sposata: ha mandato tutto all'aria per sposare Filiz.

Il dolore di Hülya

Hülya non ha retto al dolore, così si è buttata dal quarto piano. Non è morta, ma è rimasta paraplegica e questa situazione ormai sta andando avanti da 15 anni. Züleyha inizierà a credere che le due donne siano solo delle approfittatrici, soprattutto quando le due le chiederanno del denaro, quella retta mensile che Demir passava ogni mese a Hülya per provare a riparare al danno che le ha fatto.

Verranno cacciate dall'ufficio, ma Züleyha non potrà immaginare che Selma e Ayten le hanno raccontato la pura verità.

Chi è Hülya, la sorella di Hakan

Hülya debutterà nella quarta stagione di Terra amara e, come già accennato, Züleyha verrà a sapere che non solo è l'ex fidanzata di Demir, ma anche la sorella di Hakan alias Mehmet. Proprio Demir l'ha indotta a provare a togliersi la vita, in quanto l'ha lasciata senza pietà per sposarsi con Filiz. Non solo è rimasta paraplegica, ma è anche soggetta a mutismo.

Quando Züleyha scoprirà la storia della retta mensile, partirà a Smirne dalla donna per avere conferma della cosa. Ad accompagnarla sarà proprio Hakan/Mehmet e lo farà con una certa sicurezza visto che la sorella non può parlare e quindi rivelare la sua identità. Züleyha avrà la conferma che ciò che hanno detto Selma e Ayten è vero. La donna, però, non avrà tempo per rimediare al danno che le ha fatto Demir, perché purtroppo anche Hülya morirà.