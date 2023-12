Cambio programmazione sulle reti Rai in occasione della giornata del 1° gennaio 2024. Il primo lunedì del nuovo anno sarà ancora caratterizzato dall'assenza in video de Il Paradiso delle signore 8, la fortunatissima soap opera del pomeriggio con Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

In daytime salterà anche l'appuntamento con È sempre mezzogiorno e quello con La vita in diretta, condotti rispettivamente da Antonella Clerici e Alberto Matano.

Il Paradiso delle signore non va ancora in onda: cambio programmazione Rai 1° gennaio

La mattinata del 1° gennaio sarà caratterizzata dalla diretta della Santa Messa a partire dalle 9:50, dove seguirà l'Angelus di Papa Francesco e la trasmissione A sua immagine.

Alle 12:20, invece, al posto del cooking show È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici ci sarà spazio per la messa in onda del Concerto di Capodanno da Venezia, che andrà avanti fino alle 13:30 circa.

Subito dopo l'edizione di pranzo del telegiornale, la linea passerà al talk show La volta buona, in onda regolarmente anche in questo pomeriggio festivo con una puntata speciale che andrà avanti fino alle 16:55 circa.

A saltare sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8: la soap opera non inizierà la sua settimana di lunedì, bensì riprenderà la regolare programmazione a partire dal 2 gennaio in poi, con i nuovi episodi previsti dalle 16:00 in poi.

Si ferma anche La vita in diretta nel pomeriggio dell'1° gennaio

Nel pomeriggio del 1° gennaio salterà anche l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano. A partire dalle 17:05 ci sarà spazio per un concerto speciale dall'Antoniano di Bologna che proseguirà fino alle 18:45.

Nella fascia del preserale, invece, è confermata la messa in onda di Reazione a catena condotto da Marco Liorni, di cui andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunatissima edizione premiata dal pubblico con ottimi ascolti.

A partire dal 2 gennaio, infatti, ci sarà spazio per la nuova edizione de L'Eredità condotta sempre da Marco Liorni.

Lo stop della soap opera di Rai 1 scatena polemiche

I fan della soap opera di Rai 1, quindi, dovranno fare a meno per un altro giorno delle vicende dei vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese: uno stop natalizio che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete.

In tanti si sono detti contrariati per la sospensione della soap durante i giorni non-festivi ritenendo che la Rai avrebbe potuto fare uno sforzo in più e produrre un numero maggiore di episodi da mandare in onda in questo finale di dicembre, senza dover attendere il prossimo 2 gennaio per rivedere gli appuntamenti inediti.