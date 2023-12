Ci saranno momenti decisivi per Ida nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 dicembre. La trappola di Marina e Roberto prenderà forma e i due saranno pronti a lasciare la Polonia senza Ida. Per la madre di Tommaso arriveranno momenti terribili, mentre Diego continuerà a fantasticare sul suo futuro, ignaro di tutto. Nel frattempo Mariella spronerà Silvia a ragionare sui suoi sentimenti perché la penserà ancora innamorata di Michele. Infine Clara sarà assalita dai dubbi sulla sua partenza con Eduardo.

Ida vivrà un terribile incubo con la partenza di Marina e Roberto

I giorni che precedono il Natale si trasformeranno in un incubo per Ida che cadrà nella trappola di Marina e Roberto. I due coniugi a cui la ragazza aveva dato fiducia fino a salvare la vita di Marina, la tradiranno in un modo totalmente inaspettato. Avendo capito che Magdalena ha dei problemi economici ed è stata costretta a prendersi cura di suo fratello per la partenza di Ida, Roberto ha individuato la sua possibile complice. Alla zia di Ida sarà offerta una somma ingente di denaro che potrebbe facilitarle di molto la vita se tratterrà sua nipote in Polonia. Per la donna ci sarebbe un doppio vantaggio: quello economico e quello pratico, perché Ida tornerebbe ad accudire a tempo pieno Joseph.

Marina e Roberto saranno sul punto di lasciare la Polonia [VIDEO] in compagnia del piccolo Tommaso, lasciando Ida in un incubo terribile.

Silvia dovrà fare chiarezza dentro di sé

Nel frattempo a Napoli, Diego continuerà a sognare il suo futuro con Ida che al suo ritorno potrà lavorare insieme a lui. Il figlio di Raffaele non immaginerà nemmeno cosa sta accadendo alla ragazza.

Ci sarà spazio anche per Silvia che, dopo aver scoperto il grande aiuto di Michele, sarà chiamata a fare i conti con i suoi sentimenti. Sapere che il suo ex marito ha salvato in segreto il suo locale sembrerà smuovere qualcosa nel cuore della signora Graziani, che non sarà più certa di quello che prova. Mariella si accorgerà di tutto e spronerà la sua amica a riflettere bene su cosa desidera per il futuro.

Infine, Clara si sentirà sempre più infelice accanto a Eduardo e inizierà a rivalutare la sua scelta. La donna non sarà più sicura che stare lontana da Napoli possa risolvere i suoi problemi.

Clara avrà forti dubbi sulla sua scelta di partire

Tra Clara ed Eduardo l'amore è sbocciato pochi mesi fa, ma i due si conoscono da quando sono ragazzini. Lui è sempre stato innamorato di Clara, ma lei ha sempre visto le sue scelte di vita come un ostacolo insormontabile e non ha mai ceduto. La passione tra i due è nata quando Clara ha lasciato Alberto dopo il suo tradimento con diana. Rimasta sola con suo figlio, la donna ha trovato in Sabbiese un punto di riferimento e una persona su cui poter sempre contare.

Quando Clara ha visto che Eduardo non voleva cambiare vita, però, lo ha lasciato e tutto sembrava finito. Sabbiese ha rispettato la scelta della donna pur amandola, ma quando si è trovato a dover lasciare Napoli le ha chiesto di seguirla. Lei ha accettato di partire, forse perché è stata messa alle strette a causa di Alberto che minacciava di toglierle la custodia di Federico.