Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 dicembre, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno discusso animatamente. Il 30enne non ha in particolare gradito i giudizi della coinquilina nei confronti di suo padre scoppiando a piangere quando è stato definito maschilista. Ma non è tutto, perché in un fuori onda Garibaldi è stato immortalato mentre insultava sempre la Luzzi.

Le telecamere inchiodano Garibaldi

Durante una pausa pubblicitaria i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra hanno pizzicato Garibaldi mentre insultava in modo abbastanza pesante Beatrice Luzzi.

Il concorrente si è risentito per i giudizi lanciati dall'attrice nei confronti della sua famiglia ecco che nel fuori onda ha dapprima insultato la compagna di gioco e dopo proferito parole di rabbia: "Guarda questa che mi sta facendo passare qui".

BRUTTA BASTARDA??????? madonna le querele che devono arrivargli appena esce da quella casa, tanto non lo mostreranno mai in puntata #grandefratello pic.twitter.com/zxsWv3CiIk — fra⸆⸉ (@fvlkwh0re) December 5, 2023

L'antefatto

Lo sfogo di Giuseppe Garibaldi ha origini nella precedente puntata del reality, quando Beatrice Luzzi aveva espresso dei giudizi negativi nei confronti del padre di Giuseppe Garibaldi, poiché anziché redarguirlo per gli atteggiamenti avuti nei suoi confronti lo aveva elogiato per l'esperienza condotta sotto i riflettori.

In un confessionale, la Luzzi ha anche sostenuto che Garibaldi vivrebbe secondo lei in una famiglia patriarcale accusandolo di essere maschilista per aver parlato con il padre mentre la madre colloquiava con lui.

Giuseppe Garibaldi ha ovviamente respinto le accuse al mittente asserendo di non essere maschilista e pregando che in certe dinamiche non vengano fatti rientrare i suoi genitori.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al capolinea

All'inizio del GF, Garibaldi e la Luzzi avevano intrapreso un certo tipo di conoscenza. A causa dei continui errori commessi dal 30enne calabrese, la Luzzi ha però deciso di mettere la parola fine al loro rapporto anche perché non avrebbe gradito il feeling crescente tra Giuseppe ed Anita Olivieri.

Dopo aver notato alcuni atteggiamenti del coinquilino, l'attrice è insomma arrivata alla conclusione che Giuseppe Garibaldi si sia avvicinato a lei solo per una questione di strategia. Dal canto suo il 30enne ha sempre smentito e ha più volte asserito l'esatto opposto: secondo lui è infatti Beatrice che si sarebbe avvicinata in passato per alimentare le dinamiche legate al gioco e non perché fosse realmente interessata a stare con lui.