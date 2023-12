In occasione della 23^ puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo alle strette Mirko Brunetti: il conduttore ha chiesto al concorrente di fare chiarezza sul rapporto che ha con entrambe le sue ex Greta Rossetti e Perla Vatiero. Nonostante sia apparso in difficoltà, Brunetti ha precisato di non aver mai detto che il sentimento nei confronti di Greta sia svanito.

Le dichiarazioni di Brunetti

Durante la puntata di ieri, il conduttore ha chiamato in Superled Mirko Brunetti e isolando l'audio con il resto della casa gli ha chiesto di essere chiaro su quello che prova nei confronti delle sue ex Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Brunetti è apparso imbarazzato ma è sembrato avere le idee chiare: "È complicato. Sembra assurdo provare sentimenti per due persone. Può sembrare immaturo ma non la vedo così. Devo capire che tipologia di sentimenti". A quel punto il 26enne ha spiegato che nei confronti di Vatiero nutre un grande affetto visto che i due sono stati insieme per 5 anni. Al tempo stesso Mirko non ha escluso che la fiamma dell'amore possa riaccendersi.

Su Greta Rossetti invece, Brunetti ha precisato che non è paragonabile al rapporto avuto con Vatiero ma si è trattato comunque di un qualcosa di speciale: la scintilla è scoccata subito, ma forse hanno corso troppo bruciando le tappe.

Mirko Brunetti ancora innamorato di Greta Rossetti?

Successivamente Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante un confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Al termine della clip il conduttore ha incalzato Rossetti e ha chiesto se fosse così sicura che Mirko voglia tornare insieme a Perla Vatiero. Poi Signorini si è rivolto a Mirko Brunetti e quest'ultimo ha affermato: "Io non ho mai detto che il mio sentimento per Greta è svanito".

Tuttavia il 26enne ha precisato che alcuni atteggiamenti di Rossetti l'hanno ferito.

Greta è ancora innamorata di Mirko? Cosa sta succedendo tra loro in Casa? #GrandeFratello pic.twitter.com/zpkYORxot5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2023

A quel punto il conduttore ha chiesto ai due ex fidanzati se siano stati troppo precipitosi a chiudere la relazione, ma nessuno dei due ha risposto.

Mirko-Perla-Greta: il commento dei fan

Sulla pagina ufficiale del reality show i telespettatori hanno commentato l'affaire Rossetti-Brunetti-Vatiero. Un utente ha affermato: "Io il sentimento lo vedo tra Perla e Mirko. A Greta interessano solo le telecamere". Un altro ha chiosato: "Perché non fare vedere questo confronto e video alla casa e soprattutto a Perla? Almeno ha la verità ancora più nitida". Tra i commenti c'è chi si è detto stufo di questo triangolo e chi invece sostiene che siano tutti e tre d'accordo. Un telespettatore ritiene che Greta Rossetti sia molto più matura di Perla Vatiero, mentre un altro ha sbottato: "Fate vedere questo a Perla almeno la finiamo".