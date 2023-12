Nel pomeriggio di oggi, Mirko Brunetti si è ritrovato in piscina con Vittorio Menozzi, un'occasione utile per compiere una riflessione sulla sua attuale situazione sentimentale. Scendendo nel dettaglio, Brunetti crede di essere ancora legato a Greta Rossetti ma non riesce a fare un passo in avanti verso di lei per via della presenza in casa della sua ex Perla Vatiero.

Le dichiarazioni di Brunetti

L'ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello ha innescato delle nuove dinamiche e a farne le spese sono stati Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Tra i due ex sembrava essere tornata una certa complicità, ma Brunetti ha fatto dei passi indietro con l'arrivo dell'ex fidanzata più 'fresca'.

Quest'oggi il 26enne si è così ritrovato a parlare in piscina con Vittorio Menozzi lasciando intendere di essere ancora legato a Greta Rossetti: "Ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio". In seguito ha aggiunto: "Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura".

non mirko ammettendo di provare dei sentimenti per greta ma dicendo che si sente bloccato da tutta la situazione (presenza di perla) in casa, lui vuole fare il kamikaze proprio ora che è al televoto pic.twitter.com/ilge3M8uut — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 5, 2023

Mirko Brunetti potrebbe aver riflettuto sulle parole di Signorini

La riflessione di Mirko Brunetti sui sentimenti che nutre ancora nei confronti di Greta Rossetti potrebbero essere frutto delle parole di Alfonso Signorini.

Durante la puntata di ieri, il conduttore ha infatti chiesto a Brunetti e Greta Rossetti di andare in Superled mostrando loro un video in cui la modella ammette di nutrire ancora un sentimento nei confronti del 26enne. Rossetti, notando da casa quando ancora non era una concorrente del gioco un certo riavvicinamento tra Brunetti e l'ex Perla Vatiero, ha però preferito fare un passo indietro.

Dal canto suo anche Mirko Brunetti ha dichiarato di essere ancora legato a Greta, vorrebbe però prima capire se per la Vatiero nutre dell'affetto o anche qualcosa di più.

A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto: "Pensate di aver messo troppo in fretta il punto alla vostra storia?". Rossetti è rimasta in silenzio, mentre Brunetti ha risposto di sì.

Mirko, Perla e Greta: come si è formato il triangolo amoroso

E' la storia stessa di come si sono svolti i fatti a raccontare uno scenario molto incerto. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno infatti partecipato come coppia all'ultima edizione di Temptation Island, ma al falò di confronto hanno deciso di uscire dal programma da single. Poco dopo entrambi gli ex fidanzati hanno avviato delle frequentazioni con i loro rispettivi tentatori: Greta Rossetti e Igor Zeetti. Mentre la Vatiero ha interrotto immediatamente la conoscenza con il suo tentatore perché non era ancora pronta ad iniziare una storia, Brunetti ha intrapreso una relazione più profonda con la Rossetti, il tutto fino alla rottura dei giorni scorsi avvenuta in diretta tv. Nella casa di Cinecittà, il 26enne si è così ritrovato a convivere con entrambe le due ex fidanzate, non esattamente il migliore degli scenari per lui.