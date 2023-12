Lunedì 4 dicembre 2023 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, che andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni fornite dall'esperto tv Lorenzo Pugnaloni ci sono delle importanti novità sia per il Trono Over che per quello Classico: in particolare Ida Platano non ha preso parte alla puntata, Cristian Forti ha discusso animatamente con Virginia, mentre Brando ha litigato con Beatriz.

Le novità sul Trono Classico

Durante la registrazione Ida Platano era assente, ma non è dato sapere i motivi visto che Maria De Filippi non ha detto nulla su di lei.

Intanto il tronista Cristian Forti ha discusso con Virginia Degni e lei ha deciso di uscire dallo studio. La lite è scaturita perché la ragazza ha visto la clip in cui il tronista ha baciato Valentina Pesaresi durante l'ultima uscita insieme. Dal canto suo Forti ha cercato di comprendere la reazione della sua corteggiatrice, ma ha fatto notare che lei non si è presentata in esterna. Inoltre l'ha avvertita che se fosse uscita dallo studio, non sarebbe corso dietro le quinte a riprenderla.

L'altro tronista Brando Eprikhian è intanto uscito in esterna sia con Raffaella Scuotto che con Beatriz D'Orsi. Quest'ultima si è arrabbiata per aver visto un bacio scambiato in esterna tra il tronista e Raffaella.

Trono Over: due coppie hanno lasciato il programma

Le anticipazioni riguardanti il Trono Over parlano di due coppie che hanno lasciato il dating show: si tratta di Marco Antonio Alessio con Emanuela Malavasi e di Marcello Messina con Jasna Amodei. La loro uscita dal dating show non era del tutto scontata, perché entrambi i cavalieri nella precedente puntata avevano discusso con le rispettive dame ed era sembrato che la prosecuzione di tali conoscenze fosse a repentaglio.

Infine Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno continuato a uscire insieme. Nella precedente puntata, Di Padua era sembrata intenzionata a chiudere con il cavaliere, perché quest'ultimo voleva conoscere anche altre dame, ma a quanto pare la dama ha deciso di dargli una seconda chance.

Riepilogo della situazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Attualmente Ida Platano ricopre il ruolo di tronista a Uomini e donne, mentre Alessandro Vicinanza ha deciso di tornare nel parterre dei cavalieri over per intraprendere delle nuove frequentazioni.

I due hanno avuto una relazione di 11 mesi, iniziata nel novembre 2022 e finita questo ottobre, dopo la quale vi è stato il rientro di entrambi nel dating show di Canale 5.

I due hanno avuto anche un recente confronto-scontro in studio, confermando di non avere alcuna intenzione di tornare a frequentarsi nella trasmissione e preferendo invece concentrarsi su delle nuove conoscenze.