Nella puntata del 16 dicembre di Terra Amara si assisterà all'uscita di scena di Sevda. Un personaggio abbastanza controverso ma che ha dato tanto alle vicende della soap turca. Morirà per mano della figlia perché Ümit sarà intenzionata a far fuori Demir con un colpo di pistola, ma Sevda non vorrà che il ragazzo muoia così, per questo si metterà in mezzo e con il suo corpo gli farà da scudo.

Ümit e Sevda si danno alla fuga

Demir riuscirà finalmente a ottenere che Sevda e Ümit lascino per sempre Çukurova. Darà alle due donne dei soldi e una macchina, in maniera tale da permetterle di iniziare una nuova vita altrove.

Non sarà per niente magnanimo con le due donne, al punto che le definirà "disgustose". Una parola che rimbomberà nella testa di Ümit quando insieme alla madre sarà nella via della fuga.

La ragazza non ci starà, non è giusto che Demir le tratti in quel modo, così vorrà tornare indietro per regolare i conti. Per Sevda la figlia sta solo compiendo una stupidaggine: basta pensare a Demir, deve solo progettare il suo futuro con il bambino che porta in grembo. Ümit, però, avrà una brutta notizia da dare alla madre.

Sevda scopre che Ümit non è mai stata incinta

Mentre sarà alla guida della macchina si solleverà la camicia e farà vedere alla mamma che il pancione è finto: non è mai stata incinta ed ha solo finto per tenere Demir accanto a sé.

Sevda si dispererà, anche perché capirà che la figlia è realmente fuori di testa e che potrebbe compiere una sciocchezza.

La ragazza, infatti, sa che Demir per rientrare a casa deve percorrere la stessa strada che stanno facendo loro, così si fermerà in una piazzola e lo attenderà. Demir appena la vedrà si fermerà, anche perché vorrà capire che cosa voglia ancora Ümit da lui.

Ümit uccide la madre

La ragazza non gli perdonerà il modo sprezzante con cui si è rivolto nei confronti di lei e sua madre, ma la discussione non sarà per niente pacifica visto che Ümit tirerà fuori una pistola. La punterà contro Demir con la chiara intenzione di farlo fuori, ma non potrà prevedere che la madre sia disposta a dare la sua vita pur di proteggerlo.

Perché quando Ümit premerà il grilletto, Sevda si metterà in mezzo e farà da scudo al ragazzo. Lo farà per un preciso motivo: lui è sempre stato premuroso nei suoi confronti e non vorrà che perda la vita a causa della pazzia della figlia.

L'uscita dal cast di Nazan Kesal

Sarà così che avverrà l'uscita di scena dell'interprete di Sevda, Nazan Kesal. Quando la puntata è andata in onda in Turchia, circa due anni fa, i media locali avevano parlato dell'abbandono al cast dell'attrice a causa di un litigio che vedeva coinvolti Murat Ünalmış e Kerem Alışık.

Invece la verità è venuta fuori dalla stessa attrice, che aveva dichiarato di aver lasciato la serie tv per partecipare a un'altra produzione.