Durante la serata di mercoledì 20 dicembre, nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è confrontato con Monia La Ferrera. In particolare l'attore ha affermato che la sua ex avrebbe un atteggiamento freddo e distaccato nei suoi confronti. Lei a quel punto gli ha quindi fatto notare di essere in imbarazzo con lui perché 15 anni fa hanno avuto una relazione, al contrario con gli altri concorrenti le viene più naturale aprirsi.

Ennesimo confronto tra i due ex

Durante l'aperitivo serale di mercoledì, Monia e Massimiliano si sono rifugiati in giardino e ne hanno approfittato per avere un chiarimento: i due hanno avuto una relazione 15 anni fa, ma dopo la rottura non si erano più visti e sentiti fino a che non si sono poi ritrovati nella casa del reality.

In particolare Varrese ha chiesto alla sua ex se abbia voglia di conoscerlo meglio e di sapere com'è cambiata la sua vita. Inoltre ha domandato perché Monia ha dei toni distesi nei confronti degli altri concorrenti, mentre con lui è sempre sulla difensiva, l'attore ha anche aggiunto di sentirsi frenato quando vuole darle un abbraccio perché ha paura di risultate invadente.

A quel punto Monia ha precisato di non essere affatto distaccata, ma semplicemente che vuole conoscere meglio tutti i suoi compagni d'avventura. Nel caso del suo ex invece non ha nulla da chiedere, visto che hanno avuto una relazione e quindi determinate cose le sa già. Poi La Ferrera ha affermato: "Hai lasciato la Monia bambina e stai trovando la donna".

"Monia..Monia..Monia..hai voglia di conoscermi?xché sei permalosa?"

Non é permalosa,ti schifa come tutte le donne sane di mente. Esiste solo lui..

DOTTORE!Abbiamo un dottore?Il Guru non sta a posto..deve USCIRE.#fuoriVarrese #grandefratello #fuorimassimilianovarrese pic.twitter.com/Fqb4xnRcVc — Leah (@fabiola6506891) December 21, 2023

Nei giorni scorsi, i due ex fidanzati avevano già avuto un precedente confronto mentre stavano lavando le stoviglie.

In particolare Varrese aveva detto di aver intuito che Monia con i suoi atteggiamenti volesse riallacciare un rapporto con lui ma la donna aveva negato tale ipotesi, lasciando intendere che Massimiliano si sarebbe fatto dei film.

La reazione di alcuni utenti del web

Il modo di fare di Varrese non è passato inosservato ad alcuni utenti del web: "Massimiliano, Monia non è permalosa.

Semplicemente non vuole conoscerti", ha ad esempio scritto un telespettatore.

Un altro fan del reality invece ha affermato: "Ogni volta vuole fare giochini psicologici ma poi si incarta da solo. Patetico".

Tra i vari commenti c'è pure chi ha sostenuto che Varrese avrebbe uno sguardo inquietante e chi ha insinuato che Varrese riesce spesso a mettere a disagio chi ha di fronte con lo sguardo.