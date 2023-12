Duro sfogo via web per l'ex gieffino Alessandro Basciano che tramite social ha annunciato l'intenzione di voler inviare una diffida ai conduttori di Casa Chi Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Il motivo?

In modo del tutto scherzoso, nel corso di una delle ultime puntate del loro format online, i due hanno ironicamente esortato l'ospite Mirko Brunetti ad invitare a cena Sophie Codegoni scatenando così l'ira del suo ex fidanzato.

La frase finita al centro delle polemiche

Casa Chi è un programma online condotto da Azzurra Della Penna, Sophie Codegoni e Valerio Palmieri.

In occasione dell'ospitata di Mirko Brunetti, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, è andato in scena il dialogo della discordia.

"Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie" ha ad un certo punto ironicamente detto Brunetti, pronta la replica di Palmieri: "Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?".

La reazione dell'ex di Sophie Codegoni

La frase non è passata inosservata ad Alessandro Basciano, tanto che sul social Threads l'ex gieffino ha del tutto perso le staffe: "Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di casa chi complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo, se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse l'unica cosa che potete fare è parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia".

Poco dopo Basciano ha rincarato la dose via Instagram: "Che poi la gravità e la leggerezza nell’assecondare un comportamento del genere è di chi permette che certe cose accadano e vengano dette e non interviene di polso ma strumentalizza senza motivo per avere 10 minuti di gloria e tutto ciò è veramente meschino". E poi ancora: "Potreste aprire un agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o colpo di fulmine, bravi ‘giornalisti‘".

Critiche da parte dei fan per le parole di Basciano

La reazione avuta da Alessandro Basciano non è passata inosservata sui social. In particolare su X (ex Twitter) alcuni utenti hanno ritenuto eccessive le parole del dj ligure: "Il tono di Basciano boh". Un altro utente non ha compreso il motivo dello sfogo di Alessadro, visto che a Casa Chi non è mai stato fatto il nome della bambina.

Un altro fan dell'ex coppia ha precisato che la situazione è stata affrontata con tono goliardico e senza alcuna malizia, lo sfogo del ragazzo sarebbe dunque stato eccessivo. C'è chi infine ha fatto notare come Basciano sia stato ospite più di una volta in trasmissione quando era fidanzato con la Codegoni: probabilmente il suo è stato uno sfogo dettato da un grande nervosismo arretrato e non dalla diretta gravità insita nella querelle ad oggetto.