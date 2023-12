Le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa vedranno Jimena completamente fuori controllo. Dalla finizione della sua gravidanza fino al rapimento di Catalina, il suo equilibrio psicologico verrà sempre meno. Alla luce dei tanti fatti che accadranno e, soprattutto, dalle sue reazioni, si capirà che Jimena soffre di un disturbo antisociale di personalità che porterà a conseguenze molto serie per tutta la famiglia Lujan e non solo.

Jimena ha un disturbo di personalità e non accetta le cure

Nei nuovi episodi della soap La Promessa in onda su Canale 5 Jimena continuerà a compiere ripetutamente atti passibili di arresto.

Quando capirà di aver perso Manuel, fingerà di aspettare un bambino. La situazione si complicherà dopo che Cruz chiamerà al palazzo un medico incaricato di seguirla durante la sua gravidanza. Jimena non saprà cosa fare e inventarsi per portare avanti la sua farsa e così stringerà un patto con il dottor Abel: sarà lui a certificare che ha subito un aborto, dietro lauto compenso.

Tutto ciò farà capire con chiarezza che Jimena soffre di un disturbo antisociale di personalità. Non solo metterà in atto atti contro la legge, ma non avrà alcuna considerazione dei sentimenti e dei diritti di chi le sta vicino e, in primis, di Manuel.

La manipolazione e l'indifferenza di Jimena

Manuel sarà alquanto sorpreso dell'indifferenza di Jimena di fronte a un aborto, seppur simulato.

Ma non solo: quando mai è stata presente nella sua vita e l'ha aiutato davvero nel momento del bisogno? Jimena ha usato solo la manipolazione, facendo credere a Manuel che, prima che perdesse la memoria, fosse innamorato di lei.

Ha poi manipolato Abel, giocando sul fatto che se l'avesse aiutata a riavere Manuel, per lui sarebbe stato più facile conquistare Jana.

E, come da manuale, non ha provato nessun rimorso o senso di colpa, il che ben conferma la diagnosi di disturbo antisociale di personalità.

L'ultimo atto della follia di Jimena

Nelle ultime puntate La Promessa andate in onda in Spagna Jimena ha rapito Catalina, promettendole che avrebbe ucciso Cruz e Alonso per poi tornare in camera e truccarsi in modo provocante.

Come nelle altre occasioni in cui ha superato il limite, ha mostrato un’eccessiva sicurezza in sé e una immotivata fiducia in se stessa. Attenzione però: non si tratta di una fiducia positiva. Il mondo e gli altri, per chi soffre di disturbo antisociale di personalità, sono visti come dannosi, giudicanti e frustranti. Lo ha ben dimostrato Jimena nei suoi deliri vittimistici e nell'odio che ha verso l'altro, indistintamente e verso chiunque, persino verso i suoi genitori, che non hanno mai saputo vedere il suo dolore.