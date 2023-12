Le vicende di Marta torneranno al centro delle trame ne Il Paradiso delle Signore 8 dal 2 al 5 gennaio. Le anticipazioni annunciano che la donna progetterà di ripartire in America, ma riceverà una brutta notizia che riguarda il suo lavoro oltreoceano. Tancredi sarà sempre più agguerrito nei confronti di Matilde, mentre Marcello tenterà di riprendere la sua storia d'amore con Adelaide. Gianlorenzo si confiderà con Concetta su un suo grande amore che lo ha ferito molto, mentre Maria conoscerà la madre di Matteo e sarà molto colpita.

I progetti di Marta e la rabbia di Tancredi verso Vittorio e Matilde

Marta coltiverà l'idea di tornare al più presto in America, perché non avrà nessuna intenzione di parlare con suo padre della sua relazione oltreoceano. Ma di cosa si tratta? Le trame non rivelano cosa è accaduto alla donna negli Stati Uniti e perché abbia così tante remore ad aprirsi. Per Marta, inoltre, arriverà una notizia sul suo lavoro che non sarà per niente positiva. Adelaide proverà ad aiutare sua nipote e chiederà il sostegno di Guarnieri.

Nel frattempo, Tancredi sarà furioso dopo aver letto un articolo di cronaca rosa che allude alla fine del suo matrimonio. Questo provocherà un'altra discussione tra lui e Vittorio.

Tancredi non si rassegnerà all'idea di aver perso Matilde e assumerà un investigatore privato che si metterà sulle tracce della donna. Ci saranno novità anche per Adelaide che andrà a trovare Marcello e farà la conoscenza di Rosa. Barbieri sarà molto chiaro con la contessa, dichiarandole ancora una volta il suo amore e le sue intenzioni di riprendere la loro storia d'amore.

Adelaide ammetterà di ricambiare i suoi sentimenti, ma ha già scelto a riguardo.

Le confidenze di Gianlorenzo con Concetta e i tormenti di Maria

Inizierà ad emergere qualcosa dal passato misterioso di Gianlorenzo Botteri che si confiderà con Concetta. Lo stilista racconterà alla sarta il suo doloroso passato in amore: una storia finita da tempo lo ha segnato profondamente.

La madre di Maria inviterà Gianlorenzo a non arrendersi e andare avanti con i suoi sentimenti. Arriveranno novità anche per Matteo che presenterà Silvana a Maria e a Concetta. Quest'ultima inviterà Portelli e sua madre a pranzo a casa Puglisi e in questa occasione Vito farà delle domande che metteranno in imbarazzo la sua fidanzata.

Maria confiderà a Irene che conoscere Silvana l'ha colpita molto, ma la signorina Cipriani proverà a far passare i tormenti alla sua amica. Per Maria, infatti, è un momento molto particolare, visto che Vito inaugurerà la nuova fabbrica e l'emozione sarà forte per tutti. Tra Silviana e Concetta sembrerà nascere una bella amicizia, tanto che la donna vorrà ripetere l'incontro con una cena.

Maria, però, non sarà molto d'accordo con sua madre e cercherà di non darle corda.

Luca Ferrante è stato protagonista di altre due soap importanti

Gianlorenzo Barbieri è interpretato da Luca Ferrante, molto conosciuto nel modo delle soap. L'attore, infatti, è stato protagonista anche in Un Posto al sole e in Centovetrine.

Ne Il Paradiso delle signore 8 interpreta la parte di uno stilista molto chiuso, ma nelle prossime puntate inizierà ad emergere anche la sua storia. Il bambino che si è presentato al grande magazzino potrebbe essere proprio suo figlio e in questo caso le vicende di Gianlorenzo si faranno sempre più interessanti.