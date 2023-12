Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), dopo essere riuscita a convincere Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) a partire alla volta del Giappone, si "darà da fare" per riconquistare Vittorio, nonostante quest'ultimo non riuscirà a farse una ragione della partenza della donna. Notando lo scoramento sentimentale di colui che è stato suo marito, Marta gli fornirà il supporto morale che necessita, ma ciò creerà al contempo un certo riavvicinamento tra lei e Vittorio. Sarà così che Guarnieri e Conti finiranno per concedersi una notte di passione.

Ebbene sì, tra i due ci sarà un ritorno di fiamma che potrebbe cambiare le sorti della soap.

Vittorio e Marta cedono alla passione

Matilde fa ancora i conti con un rapporto particolarmente tribolato con Tancredi. Nonostante la donna scopra le malefatte del coniuge, ha dovuto gioco forza rapportarsi alla minaccia del marito di denunciarla per adulterio.

Frigerio ha iniziato a meditare di lasciare Milano per andare in Giappone e a persuaderla in via definitiva è stata Marta, proprio dopo che quest'ultima ha appreso della frequentazione tra Matilde e Vittorio.

Senza dire nulla a nessuno Matilde è partita per il Giappone e con la donna fuori dai giochi Marta avrà terreno libero con Conti e finirà per fargli delle avance.

Lui non ci metterà molto a capitolare, così Vittorio e Marta finiranno per concedersi una notte di passione.

Il possibile motivo del ritorno di Marta in città

Il motivo apparente dell'inaspettato ritorno di Marta in quel di Milano sembrerebbe legato sia alla voglia di allontanarsi da una relazione amorosa tossica vissuta oltreoceano, ma anche informare suo padre Umberto (Roberto Farnesi) della stessa.

Se il primo obiettivo, per così dire, la giovane Guarnieri riesce a centrarlo, non si può dire altrettanto della confessione col genitore.

E se invece il motivo cardine del ritorno di Marta fosse proprio riconquistare Vittorio?

Ad avvalorare tale ipotesi sono due indizi provenienti dagli spoiler ufficiali abbastanza promettenti, cioè l'opera di convincimento di Marta a Matilde per farla andare in Giappone nonché il corteggiamento immediato della giovane Guarnieri a Conti una volta che Frigerio non è più nei paraggi.

Non resta che seguire i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 8 per rispondere a questa intrigante domanda.