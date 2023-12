Matilde sarà decisa a rifarsi una vita e per tale motivo, nel corso degli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 dicembre, parlerà con il suo avvocato per capire se ci sia la possibilità di rivolgersi alla Sacra Rota e annullare il matrimonio con Tancredi. Quest'ultimo, dal canto suo, in seguito al ritrovamento di una lettera, giurerà vendetta contro di lei e Vittorio. Nel frattempo Adelaide tornerà a Milano con un'ospite a sorpresa: la nipote Marta.

Matilde cerca di capire se può annullare il suo matrimonio

Rosa, dopo essere tornata a Milano, sarà in cerca di lavoro ed Armando per aiutarla, si rivolgerà a Don Saverio mentre Matteo, pur vedendo Vito e Maria felici insieme, non vorrà rassegnarsi.

Nel frattempo, Matilde, grazie al gesto a sorpresa di Vittorio non partirà più per il Giappone e deciderà di iniziare una relazione con lui godendosela senza pensare al futuro. La donna, poi, come rivelano le trame settimanali Il Paradiso delle signore, parlerà con il suo avvocato per sapere se ci sia una possibilità di annullare il suo matrimonio tramite la Sacra Rota. Nel frattempo, a villa Guarnieri, arriverà un telegramma che annuncerà l'arrivo di una persona inattesa. Irene, invece, organizzerà con Leonardo il nuovo evento al circolo e per tale motivo inizierà a trascurare Alfredo, mentre Rosa prenderà una decisione importante circa il suo lavoro da insegnante.

Tancredi giura vendetta contro Matilde e Vittorio

Tancredi si renderà conto che Flora gli ha nascosto una lettera e inizierà ad avere sospetti che lo porteranno a indagare e a fare una scoperta inaspettata. L'uomo, in seguito a questa scoperta, andrà su tutte le furie e giurerà vendetta contro Matilde e Vittorio. Umberto, invece, sarà arrabbiato con Flora per non avergli riferito della decisione della Frigerio.

Dal canto suo Conti non se ne starà con le mani in mano ed affronterà Tancredi. Allo stesso tempo, il pubblicitario dovrà affrontare gli attriti con Marcello, il quale vorrebbe avere più libertà decisionale per quanto riguarda le iniziative del Paradiso. A quel punto Matteo cercherà di far ragionare il fratello, in modo da evitare ulteriori tensioni tra lui e Vittorio.

Nel frattempo, Irene, occupata a preparare l'evento al Circolo, farà aspettare inutilmente Alfredo con il quale aveva un appuntamento. Il giovane, a quel punto, inizierà a mal sopportare Leonardo, ma si comporterà da bravo fidanzato dando supporto a Irene.

Marta torna a villa Guarnieri con Adelaide

Armando scoprirà che Rosa è in difficoltà economiche e non riesce a pagare la pensione in cui alloggia e così deciderà di darle una mano proponendole di andare a vivere da lui. La donna, inizialmente restia ad accettare, dopo le scuse di Marcello, il quale si dirà pentito per essere stato prevenuto nei suoi confronti, deciderà di trasferirsi a casa sua con Armando e Salvatore. Nel frattempo, Adelaide annuncerà che arriverà alla villa con una ospite a sorpresa e poco dopo giungerà a casa accompagnata da Marta.

Tancredi, intanto, al culmine dell'esasperazione, minaccerà Matilde di denunciarla per adulterio e Vittorio sarà sempre più preoccupato per lei, anche se la donna ha in serbo una contromossa contro l'ex consorte.

Infine Flora cercherà di chiarirsi con Tancredi di Sant'Erasmo, ma finirà per litigare nuovamente con l'uomo.

Un riepilogo sull'assenza di Marta

Marta, dopo aver scoperto di non poter avere figli e una breve esperienza negli Stati Uniti dove si era recata per studiare fotografia e dove aveva conosciuto Dante Romagnoli, era tornata a Milano e aveva tentato di far funzionare il matrimonio con Vittorio. Tuttavia, il suo bisogno di diventare una fotografa di successo e il crescente sentimento per Romagnoli, l'aveva portata a decidere di tornare nuovamente in America al termine della sesta stagione.

La sua storia con Vittorio si era poi conclusa con un incontro a Parigi e una richiesta di annullamento del loro matrimonio. Ora, come detto, la donna tornerà a Milano e, stando anche a alcune dichiarazioni della sua interprete, ovvero l'attrice Gloria Radulescu, il suo personaggio è pronto a portare non poco scompiglio soprattutto nella vita dell'ex marito.