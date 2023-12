La nuova programmazione di Terra Amara per il mese di gennaio prevede la messa in onda delle nuove puntate anche nella fascia serale di Canale 5.

Dopo i buoni ascolti registrati in queste settimane, i vertici Mediaset hanno scelto di continuare a puntare su questo prodotto in prime time e così dal 7 gennaio ci sarà spazio per un nuovo ciclo di appuntamenti in prima serata.

La decisione di puntare su Terra amara nella fascia serale di Canale 5

Dopo gli ottimi ascolti registrati dalla soap opera nella fascia del primo pomeriggio durante gli ultimi mesi, con una media di oltre 2,7 milioni al giorno e punte del 25% di share, in casa Mediaset si è scelto di puntare su Terra amara anche in prime time.

Alla luce degli ottimi risultati che in passato Il Segreto ha ottenuto nella fascia serale dopo il botto auditel al pomeriggio, Mediaset ha scelto di replicare l'operazione che si è rivelata vincente.

La media delle puntate trasmesse risulta essere di oltre 2,6 milioni di spettatori a settimana con uno share che sfiora il 16% e un record che ha sfiorato il muro dei 2,9 milioni in occasione della puntata del 3 dicembre.

Numeri che hanno saputo dar filo da torcere alle nuove fiction Rai trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1, tra cui Cuori 2 con Pilar Fogliati e Lea 2 con Anna Valle, che rispetto alla prima stagione ha perso quasi un milione e mezzo di spettatori.

Mediaset conferma la soap turca nel prime time di gennaio

Alla luce del boom di ascolti registrato dalla soap turca in prime time, Mediaset ha deciso di confermare gli appuntamenti speciali della durata di quasi tre ore anche a gennaio 2024.

La messa in onda di Terra amara al momento è prevista in prima serata fino al 17 dicembre, dopodiché il 24 e 31 dicembre ci sarà spazio per dei concerti evento che terranno compagnia al pubblico di Canale 5.

I fan della soap con protagonisti Zuleyha e Demir, però, potranno continuare a seguire le loro vicende in prime time a partire da domenica 7 gennaio, quando è previsto il primo appuntamento di questo nuovo ciclo.

Le nuove puntate tra daytime pomeridiano e prima serata

La messa in onda è in programma, al momento, per tutto il mese di gennaio e non si esclude che se gli ascolti dovessero continuare a essere positivi, si possa decidere di allungarla anche per il mese di febbraio, prima dell'inizio de Lo show dei record con Gerry Scotti.

Confermati anche gli altri appuntamenti con la serie turca, la quale manterrà la sua regolare messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 circa mentre al sabato pomeriggio ci sarà la puntata speciale della durata di due ore prima di Verissimo.